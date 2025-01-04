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Posted 4 января, 04:49

Published 4 января, 04:49

Modified 4 января, 04:51

Updated 4 января, 04:51

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

4 января 2025, 04:49
Фото: МЧС ТО.
Сюжет
ДТП
Трагедия произошла накануне вечером на 411-м километре федеральной автодороги. Здесь столкнулись Mazda 6 и Nissan — один из водителей выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии погибли два человека: 46-летняя пассажирка Mazda (супруга водителя) и пассажир Nissan. Еще пять человек получили ранения: 50-летний водитель Mazda и его 15-летняя дочь, 39-летний водитель Nissan и двое пассажиров иномарки.

Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Фото: МЧС ТО

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюменском районе произошла смертельная авария. В ДТП погиб один человек, пять получили травмы.

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