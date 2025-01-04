В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

Posted 4 января, 04:49
Published 4 января, 04:49
Modified 4 января, 04:51
Updated 4 января, 04:51
В результате аварии погибли два человека: 46-летняя пассажирка Mazda (супруга водителя) и пассажир Nissan. Еще пять человек получили ранения: 50-летний водитель Mazda и его 15-летняя дочь, 39-летний водитель Nissan и двое пассажиров иномарки.
Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюменском районе произошла смертельная авария. В ДТП погиб один человек, пять получили травмы.