В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

В результате аварии погибли два человека: 46-летняя пассажирка Mazda (супруга водителя) и пассажир Nissan. Еще пять человек получили ранения: 50-летний водитель Mazda и его 15-летняя дочь, 39-летний водитель Nissan и двое пассажиров иномарки.