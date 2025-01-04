Еще одна смертельная авария: в ДТП на трассе Курган — Тюмень погибли три человека

Первые две трагедии случились в пятницу вечером, третья — рано утром в субботу на автодороге Курган — Тюмень. На 171-м километре трассы столкнулись Hyundai и большегруз Foton. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где врезался лоб в лоб в грузовик.