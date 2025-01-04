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Posted 4 января, 05:27

Published 4 января, 05:27

Modified 4 января, 05:53

Updated 4 января, 05:53

В лобовом ДТП на трассе Курган — Тюмень погибли три человека

Еще одна смертельная авария: в ДТП на трассе Курган — Тюмень погибли три человека

4 января 2025, 05:27
Фото: ГАИ ТО.

В лобовом ДТП на трассе Курган — Тюмень погибли три человека

Сюжет
ДТП
На тюменских трассах обострилась аварийная обстановка. Менее чем за сутки в регионе произошло три смертельных аварии, в которых погибли шесть человек.

Первые две трагедии случились в пятницу вечером, третья — рано утром в субботу на автодороге Курган — Тюмень. На 171-м километре трассы столкнулись Hyundai и большегруз Foton. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где врезался лоб в лоб в грузовик.

Фото: ГАИ ТО

В результате ДТП погибли 52-летний водитель (житель Тюмени) и два пассажира Hyundai, 56-летний водитель Foton с травмами получил травмы колена.

До момента приезда спецслужб на месте происшествия произошла еще одна авария — в трубу, выпавшую из большегруза, врезался Lexus. От удара иномарка перевернулась. К счастью, водитель и пассажирка Lexus, не пострадали.

Видео: ГАИ ТО.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, они регулируют автодвижение вручную. На участие трассы, где произошло ДТП, введен реверс в обоих направлениях. На месте трагедии работает глава областной Госавтоинспекции Андрей Миллер.

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Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на 411-м километре федеральной автодороги произошло ДТП, в котором погибли два человека. Здесь столкнулись Mazda 6 и Nissan

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