Еще одна смертельная авария: в ДТП на трассе Курган — Тюмень погибли три человека

Posted 4 января, 05:27
Published 4 января, 05:27
Modified 4 января, 05:53
Updated 4 января, 05:53
Первые две трагедии случились в пятницу вечером, третья — рано утром в субботу на автодороге Курган — Тюмень. На 171-м километре трассы столкнулись Hyundai и большегруз Foton. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где врезался лоб в лоб в грузовик.
В результате ДТП погибли 52-летний водитель (житель Тюмени) и два пассажира Hyundai, 56-летний водитель Foton с травмами получил травмы колена.
До момента приезда спецслужб на месте происшествия произошла еще одна авария — в трубу, выпавшую из большегруза, врезался Lexus. От удара иномарка перевернулась. К счастью, водитель и пассажирка Lexus, не пострадали.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, они регулируют автодвижение вручную. На участие трассы, где произошло ДТП, введен реверс в обоих направлениях. На месте трагедии работает глава областной Госавтоинспекции Андрей Миллер.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на 411-м километре федеральной автодороги произошло ДТП, в котором погибли два человека. Здесь столкнулись Mazda 6 и Nissan