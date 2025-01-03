nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 января, 07:25

Published 3 января, 07:25

Modified 3 января, 07:41

Updated 3 января, 07:41

В Тюмени подростки избили на камеру пенсионера

Ради развлечения? В Тюмени подростки избили на камеру пенсионера

3 января 2025, 07:25
Фото: 1MI.

В Тюмени подростки избили на камеру пенсионера

Сюжет
Подростки
Инцидент произошел 2 января вечером. По слова очевидцев, в районе городской школы №5, группа ребят издевалась над пенсионером. Странное развлечение подростки снимали на видео.

На опубликованных видеокадрах видно, как дети ставят подножки пожилому тюменцу, кидают в него снегом, толкают. В конце видеоролика пенсионер падает.

Видео: ЧП Тюмень.

Интересно, что все действо происходило отнюдь в не безлюдном месте, однако хулиганам никто из прохожих не сделал даже замечания.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что заявления в полицию по данному факту не поступало. В ведомстве отметили, что по размещенной в сети информации полиция проводит проверку.

В Тюмени неизвестный мужчина ударил подростка
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем в Тюмени неизвестный расстрелял стаю собак из огнестрельного оружия. Погибли три пса, один находится в ветлечебнице.

Читайте также:
Рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в кювет на тюменской трассеВ Тюмени неизвестные расстреляли стаю бродячих собакВторая трагедия в 2025 году. В тюменском селе насмерть сбили пешехода
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Избиения#Подростки#Новости тюмени#Нападение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика