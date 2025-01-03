Ради развлечения? В Тюмени подростки избили на камеру пенсионера

Posted 3 января, 07:25
Published 3 января, 07:25
Modified 3 января, 07:41
Updated 3 января, 07:41
На опубликованных видеокадрах видно, как дети ставят подножки пожилому тюменцу, кидают в него снегом, толкают. В конце видеоролика пенсионер падает.
Интересно, что все действо происходило отнюдь в не безлюдном месте, однако хулиганам никто из прохожих не сделал даже замечания.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что заявления в полицию по данному факту не поступало. В ведомстве отметили, что по размещенной в сети информации полиция проводит проверку.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем в Тюмени неизвестный расстрелял стаю собак из огнестрельного оружия. Погибли три пса, один находится в ветлечебнице.