Вторая трагедия в 2025 году. В тюменском селе насмерть сбили пешехода

Posted 3 января, 05:19
Published 3 января, 05:19
Modified 3 января, 05:21
Updated 3 января, 05:21
По предварительным данным, он шел по проезжей части в попутном с движением транспорта направлении, световозвращающих элементов на его одежде не было. Известно, что погибший являлся жителем Сургута и приехал в Демьянское на новогодние праздники.
За рулем Škoda находился 67- летний житель села. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что 1 января на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень был сбит 37-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте ДТП.