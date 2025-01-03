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Posted 3 января, 05:19

Published 3 января, 05:19

Modified 3 января, 05:21

Updated 3 января, 05:21

Вторая трагедия в 2025 году. В тюменском селе насмерть сбили пешехода

Вторая трагедия в 2025 году. В тюменском селе насмерть сбили пешехода

3 января 2025, 05:19
Фото: ГАИ ТО.
Сюжет
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью в селе Демьянском Уватского района. Под колеса Škoda попал 48-летний мужчина.

По предварительным данным, он шел по проезжей части в попутном с движением транспорта направлении, световозвращающих элементов на его одежде не было. Известно, что погибший являлся жителем Сургута и приехал в Демьянское на новогодние праздники.

Фото: ГАИ ТО

За рулем Škoda находился 67- летний житель села. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что 1 января на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень был сбит 37-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Пешеходы#Новости тюмени
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