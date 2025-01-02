На тюменской трассе насмерть сбили пешехода

Posted 2 января, 07:27
Published 2 января, 07:27
Modified 2 января, 07:29
Updated 2 января, 07:29
«Личность погибшего установлена, ему 37 лет, регистрации не имеет, где проживал погибший — выясняется. При себе у пешехода была только бутылка водки», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Известно, что водителю Škoda 35 лет, он является жителем Тюмени. По факту гибели пешехода проводит проверку прокуратура Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ночь с 31 декабря на 1 января произошел пожар в нежилом доме по улице Дальней. Общая площадь возгорания составила более 70 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.