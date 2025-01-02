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Posted 2 января, 07:27

Published 2 января, 07:27

Modified 2 января, 07:29

Updated 2 января, 07:29

На трассе Екатеринбург — Тюмень насмерть сбили пешехода

На тюменской трассе насмерть сбили пешехода

2 января 2025, 07:27
Фото: ГАИ ТО.

На трассе Екатеринбург — Тюмень насмерть сбили пешехода

Сюжет
ДТП
Первая в 2025 году дорожная трагедия произошла на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. На 304-м километре автодороги под колеса Škoda попал 37-летний мужчина.
«Личность погибшего установлена, ему 37 лет, регистрации не имеет, где проживал погибший — выясняется. При себе у пешехода была только бутылка водки», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Фото: ГАИ ТО

Известно, что водителю Škoda 35 лет, он является жителем Тюмени. По факту гибели пешехода проводит проверку прокуратура Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ночь с 31 декабря на 1 января произошел пожар в нежилом доме по улице Дальней. Общая площадь возгорания составила более 70 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.

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