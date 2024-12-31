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Posted 31 декабря 2024, 10:19

Published 31 декабря 2024, 10:19

Modified 31 декабря 2024, 11:24

Updated 31 декабря 2024, 11:24

В Тюмени пьяный водитель Lada без прав устроил массовое ДТП

31 декабря 2024, 10:19
Сам водитель получил множественные травмы и был доставлен в местную больницу.

В Тюмени на улице 30 лет Победы произошло ДТП с участием автомобилей Lada, Ford и Kia. По предварительной информации, 38-летний водитель Lada выехал на встречную полосу.

«Водителя Lada доставили в больницу с тяжелыми травмами. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения», — рассказали в Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что с 2015 по 2017 год этот водитель уже был лишен прав за управление в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время у него нет действующих водительских прав.

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Ранее сегодня сообщалось, что семья с детьми пострадала при столкновении со снегоходом в Тюменской области.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Аварии#Алкогольное опьянение
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