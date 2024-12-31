В Тюмени пьяный водитель Lada без прав устроил массовое ДТП

Posted 31 декабря 2024, 10:19
Published 31 декабря 2024, 10:19
Modified 31 декабря 2024, 11:24
Updated 31 декабря 2024, 11:24
В Тюмени на улице 30 лет Победы произошло ДТП с участием автомобилей Lada, Ford и Kia. По предварительной информации, 38-летний водитель Lada выехал на встречную полосу.
«Водителя Lada доставили в больницу с тяжелыми травмами. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения», — рассказали в Госавтоинспекции по Тюменской области.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что с 2015 по 2017 год этот водитель уже был лишен прав за управление в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время у него нет действующих водительских прав.
Ранее сегодня сообщалось, что семья с детьми пострадала при столкновении со снегоходом в Тюменской области.