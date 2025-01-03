Развязка на Червишевском тракте в Тюмени выросла в цене на 500 млн рублей

Posted 3 января, 05:01
Published 3 января, 05:01
Modified 3 января, 05:03
Updated 3 января, 05:03
Как пояснили DK.RU в информационном центре правительства Тюменской области, в частности, была изменена конфигурация съезда по просьбам жителей города. Кроме того, на подорожание оказали влияние выявленные в ходе работ новые коммуникации.
Начальная цена контракта составляла 1,9 миллиарда рублей. Осенью 2024 года стоимость работ была увеличена до 2,1 миллиарда, а к началу 2025 года сумма увеличилась еще примерно на 10%.
Ранее «Наш Город» писал, что работы по продлению трассы М-12 «Восток» до Тюмени завершат в 2026 году. Об этом сообщил в конце декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.