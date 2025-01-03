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Posted 3 января, 05:01

Published 3 января, 05:01

Modified 3 января, 05:03

Updated 3 января, 05:03

Развязка на Червишевском тракте в Тюмени выросла в цене на 500 млн рублей

Развязка на Червишевском тракте в Тюмени выросла в цене на 500 млн рублей

3 января 2025, 05:01
Сюжет
Строительство
Работы по строительству дорожной развязки на Червишевском тракте подорожали до 2,4 миллиарда рублей. Причинами повышения стоимости работ стала корректировка проектно-сметной документации.

Как пояснили DK.RU в информационном центре правительства Тюменской области, в частности, была изменена конфигурация съезда по просьбам жителей города. Кроме того, на подорожание оказали влияние выявленные в ходе работ новые коммуникации.

Начальная цена контракта составляла 1,9 миллиарда рублей. Осенью 2024 года стоимость работ была увеличена до 2,1 миллиарда, а к началу 2025 года сумма увеличилась еще примерно на 10%.

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Ранее «Наш Город» писал, что работы по продлению трассы М-12 «Восток» до Тюмени завершат в 2026 году. Об этом сообщил в конце декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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