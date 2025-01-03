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Posted 3 января, 04:11

Published 3 января, 04:11

Modified 3 января, 04:13

Updated 3 января, 04:13

В Тюмени 3 января потеплеет до +2. Ожидается метель

В Тюмени 3 января потеплеет до +2. Ожидается метель

3 января 2025, 04:11
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, снег, метель и гололед, ветер с порывами до 14 м/с ожидаются на юге Тюменской области в пятницу, 3 января. Днем термометры покажут -3…+2, местами до-8, в ночные часы ожидается -9….-14.

В Тюмени 3 января года метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег течение дня. Днем термометры покажут +2…-6, в темное время суток температура воздуха составит +1. Ветер будет дуть со скоростью до 4,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 9:16, закат в 16:08, продолжительность дня 6 часов 52 минуты.

В Тобольске 3 января ожидается пасмурная погода, снег в течение всего дня. Утром и днем ожидается -10…-0, ночью температура воздуха составит 0…+1. Ветер будет дуть со скоростью до 4,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 9:13, закат в 15:49, продолжительность дня 6 часов 36 минут.

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В Ишиме 3 января ожидается пасмурная погода, снег. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -8….0, в темное время суток ожидается до 0…+1. Ветер будет дуть со скоростью 5,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 8:53 закат в 15:59, продолжительность дня 7 часов 6 минут.

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