В Тюмени 3 января потеплеет до +2. Ожидается метель

Posted 3 января, 04:11
Published 3 января, 04:11
Modified 3 января, 04:13
Updated 3 января, 04:13
В Тюмени 3 января года метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег течение дня. Днем термометры покажут +2…-6, в темное время суток температура воздуха составит +1. Ветер будет дуть со скоростью до 4,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 9:16, закат в 16:08, продолжительность дня 6 часов 52 минуты.
В Тобольске 3 января ожидается пасмурная погода, снег в течение всего дня. Утром и днем ожидается -10…-0, ночью температура воздуха составит 0…+1. Ветер будет дуть со скоростью до 4,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 9:13, закат в 15:49, продолжительность дня 6 часов 36 минут.
В Ишиме 3 января ожидается пасмурная погода, снег. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -8….0, в темное время суток ожидается до 0…+1. Ветер будет дуть со скоростью 5,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 8:53 закат в 15:59, продолжительность дня 7 часов 6 минут.