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Posted 22 декабря, 16:46

Published 22 декабря, 16:46

Modified 22 декабря, 16:48

Updated 22 декабря, 16:48

Трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2026 году

Вице-премьер Хуснуллин сообщил, когда трассу М-12 продлят до Тюмени

22 декабря 2024, 16:46
Фото: 1MI.

Трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2026 году

Трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2026 году. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на середину 2025 года запланировано открытие связки между дорогой М-12 и трассой, идущей из Свердловской области.

После этого, по словам Хуснуллина, начнутся работы по строительству трассы М-12 до Тюмени, пишет ТАСС.

Напомним, строительство платной скоростной автодороги М-12 «Восток» началось четыре года назад — в 2020 году. В декабре 2023 года было открыто движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

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В ноябре 2023 года правительство России утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Общая протяженность трассы М-12 «Восток» от Москвы до Тюмени составит около 1 961 км.

Запуск М-12 «Восток» обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Нижегородской, Владимирской, Тюменской и Свердловской областями, республиками Башкортостан, Татарстан, Чувашия, что позволит расширить торговые каналы со странами Азии и сократить сроки поставок товаров.

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