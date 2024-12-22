Вице-премьер Хуснуллин сообщил, когда трассу М-12 продлят до Тюмени

Posted 22 декабря, 16:46
Published 22 декабря, 16:46
Modified 22 декабря, 16:48
Updated 22 декабря, 16:48
После этого, по словам Хуснуллина, начнутся работы по строительству трассы М-12 до Тюмени, пишет ТАСС.
Напомним, строительство платной скоростной автодороги М-12 «Восток» началось четыре года назад — в 2020 году. В декабре 2023 года было открыто движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.
В ноябре 2023 года правительство России утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Общая протяженность трассы М-12 «Восток» от Москвы до Тюмени составит около 1 961 км.
Запуск М-12 «Восток» обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Нижегородской, Владимирской, Тюменской и Свердловской областями, республиками Башкортостан, Татарстан, Чувашия, что позволит расширить торговые каналы со странами Азии и сократить сроки поставок товаров.