Сегодня и завтра в Тюмени ожидаются метель и штормовой ветер

Posted 1 января, 06:03
Published 1 января, 06:03
Modified 1 января, 06:07
Updated 1 января, 06:07
По сообщениям синоптиков, В Тюменской области 1 и 2 января ожидаются метель и штормовой ветер с порывами до 20 м/с.
На дорогах возможны снежные заносы. МЧС рекомендует водителям быть осторожными.
Также спасатели советуют при начале сильных осадков или ветра, по возможности, оставаться дома или в безопасном месте.
Ранее синоптики давали прогноз на главную новогоднюю ночь года и не ошиблись. Температура была вполне комфортной для гуляний.