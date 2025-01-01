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Posted 1 января, 06:03

Published 1 января, 06:03

Modified 1 января, 06:07

Updated 1 января, 06:07

Сегодня и завтра в Тюмени ожидаются метель и штормовой ветер

Сегодня и завтра в Тюмени ожидаются метель и штормовой ветер

1 января 2025, 06:03
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменцам после новогодней ночи напоминают о возможном штормовом ветре и метели. Начаться она может уже к середине первого дня наступившего года.

По сообщениям синоптиков, В Тюменской области 1 и 2 января ожидаются метель и штормовой ветер с порывами до 20 м/с.

На дорогах возможны снежные заносы. МЧС рекомендует водителям быть осторожными.

Также спасатели советуют при начале сильных осадков или ветра, по возможности, оставаться дома или в безопасном месте.

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Ранее синоптики давали прогноз на главную новогоднюю ночь года и не ошиблись. Температура была вполне комфортной для гуляний.

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