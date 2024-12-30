Скончался экс-заместитель главы Тюменского района Сергей Гейнц

Posted 30 декабря, 05:56
Published 30 декабря, 05:56
Modified 30 декабря, 05:58
Updated 30 декабря, 05:58
Сергей Викторович порядка 20 лет проработал в органах местного самоуправления. С 2025 года занимал должность директора департамента имущественных отношений и градостроительства, заместителя главы Тюменского района.
Курировал вопросы реализации государственных жилищных программ для молодых семей и молодых специалистов, расселения аварийных домов, координировал работу в сфере градостроительной деятельности.
«Сергея Викторовича отличали высокий профессионализм, трудолюбие, умение мобилизовать все имеющиеся ресурсы для достижения цели. Его уход — невосполнимая потеря для родных и друзей, коллег, профессионального сообщества. Разделяем скорбь тяжёлой утраты с родными Сергея Викторовича», — сообщили в администрации Тюменского района.
Прощание с Сергеем Гейнцем состоится во вторник, 31 декабря в Тюмени в ритуальном зале на улице Ю. Семовских, 1/1.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Нижняя Тавда на этой неделе похоронили погибшего в зоне СВО спасателя МЧС Олега Лукина. В спецоперации он принимал участие с апреля 2024 года.