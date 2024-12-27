Им платят 300 тысяч в месяц: власти Тюмени раскрыли данные о зарплатах

Posted 27 декабря, 06:19
Published 27 декабря, 06:19
Modified 27 декабря, 06:21
Updated 27 декабря, 06:21
Самый большой заработок, более 321 тысячи рублей, предлагали в этом году инженеру-проектировщику. На втором месте, по словам директора регионального департамента труда и занятости населения Александра Сидорова, директор филиала с заработной платой 280 тысяч рублей, на третьем инженер по ремонту (263 тысячи рублей).
Начальнику участка и программисту были готовы платить 255 и 233 тысячи рублей соответственно, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2024 году размер среднего заработка превысил 100 тысяч рублей. За последний год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась более чем на 15%.