Им платят 300 тысяч в месяц: власти Тюмени раскрыли данные о зарплатах

Самый большой заработок, более 321 тысячи рублей, предлагали в этом году инженеру-проектировщику. На втором месте, по словам директора регионального департамента труда и занятости населения Александра Сидорова, директор филиала с заработной платой 280 тысяч рублей, на третьем инженер по ремонту (263 тысячи рублей).