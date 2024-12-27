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Posted 27 декабря, 06:19

Published 27 декабря, 06:19

Modified 27 декабря, 06:21

Updated 27 декабря, 06:21

Тюменские власти раскрыли данные о самых больших зарплатах в регионе

Им платят 300 тысяч в месяц: власти Тюмени раскрыли данные о зарплатах

27 декабря 2024, 06:19
Фото: 1MI.

Тюменские власти раскрыли данные о самых больших зарплатах в регионе

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили топ самых высокооплачиваемых вакансий 2024 года. В пятерку лидеров вошли инженер-проектировщик, директор филиала, программист, инженер по ремонту и начальник участка.

Самый большой заработок, более 321 тысячи рублей, предлагали в этом году инженеру-проектировщику. На втором месте, по словам директора регионального департамента труда и занятости населения Александра Сидорова, директор филиала с заработной платой 280 тысяч рублей, на третьем инженер по ремонту (263 тысячи рублей).

Начальнику участка и программисту были готовы платить 255 и 233 тысячи рублей соответственно, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2024 году размер среднего заработка превысил 100 тысяч рублей. За последний год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась более чем на 15%.

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