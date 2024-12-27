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Posted 27 декабря, 06:10

Published 27 декабря, 06:10

Modified 27 декабря, 06:12

Updated 27 декабря, 06:12

В декабре Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел ряд резонансных дел.

Арбитражи декабря: атака нефтетрейдера, борьба за церковь и усыновление французов

27 декабря 2024, 06:10
Фото: 1MI. В декабре Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел ряд резонансных дел.

В декабре Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел ряд резонансных дел

Сюжет
Суд
Последний месяц 2024 года в Арбитражном суде прошел бурно. Были оглашены итоговые решения былых резонансных дел, а также активно поступали новые необычные иски. «Наш город» рассказывает о самых ярких делах декабря.

Банкротство тюменской нефти

Нефтесервисное предприятие из Тюмени снова столкнулось с иском о признании несостоятельным. На этот раз инициатором разбирательства выступила компания из Татарстана, предъявившая претензии из-за долга в размере более 4,8 миллиона рублей. Информация об иске опубликована на официальном сайте Арбитражного суда Тюменской области.

Иск подало казанское ООО «НХП-Пистон», специализирующееся на оптовой торговле топливом. В заявлении компания требует признать «Ачимнефтегазсервис» банкротом.

«Истец — кредитор ООО „НХП-Пистон“. Исковое заявление подано на основании статьи 224 АПК и статей федерального закона о банкротстве. Сумма исковых требований составляет 4 844 445,82 рубля», — указано в материалах суда.

О намерении обратиться в суд казанская компания сообщила еще в конце ноября 2024 года. Однако сторонам не удалось прийти к соглашению, и спор перешел в юридическую плоскость.

По итогам 2023 года «Ачимнефтегазсервис» показал выручку в размере 800,3 миллиона рублей. Однако чистая прибыль компании составила всего 1,1 миллиона рублей, что говорит о высокой финансовой нагрузке.

На данный момент в Арбитражном суде рассматривается десять дел, связанных с деятельностью компании, общая сумма исковых требований превышает 82 миллиона рублей.

Это не первый случай, когда «Ачимнефтегазсервис» оказывается под угрозой банкротства. В 2023 году межрайонная налоговая инспекция также требовала признать компанию несостоятельной из-за задолженности, достигшей почти 50 миллионов рублей. Однако дело затянулось, так как налоговые органы не смогли своевременно предоставить доказательства отправки заявления должнику.

В конце декабря 2023 года налоговики отчитались о полном погашении долга, что позволило закрыть дело. Не исключено, что текущий спор с ООО «НХП-Пистон» завершится аналогичным образом.

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Раздор из-за сельского храма

Тобольско-Тюменская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с иском к администрации Уватского муниципального района. Суть дела касается признания права собственности на храм святителя Николая Чудотворца, построенный в селе Горнослинкино.

По данным Епархии, еще в 2009–2010 годах местный православный приход возвел этот храм на участке, выделенном на безвозмездной основе. Земля была предоставлена по договору срочного пользования, заключенному 27 февраля 2009 года, а разрешение на строительство получено 16 марта того же года.

Однако со временем возникла сложность: из-за ликвидации местной религиозной организации, которая занималась строительством, документы о вводе здания в эксплуатацию оказались недоступны. Это сделало невозможным оформление права собственности на храм через административные процедуры. В результате Епархия решила обратиться за решением вопроса в суд.

Арбитражный суд Тюменской области принял заявление к производству, руководствуясь нормами статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Теперь судьба храма, возведенного в честь святителя Николая Чудотворца, будет решаться в судебном порядке.

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Налоговики проиграли французской системе усыновления

В декабре Арбитражный суд Тюменской области огласил решение, отказав Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области в удовлетворении иска о признании банкротом Представительства французской организации «Французское агентство по усыновлению». Также суд прекратил производство по делу, посчитав требования налоговиков необоснованными.

Ранее ИФНС выявила задолженность Представительства перед бюджетом Российской Федерации в размере 2 759 986,72 рублей, включая пени в сумме около 365 тысяч рублей. В связи с тем, что организация не предпринимала действий для погашения долга, налоговая служба подала иск о банкротстве. Однако суд пришел к выводу, что оснований для признания Представительства несостоятельным нет.

Особенность дела связана с необычным ответчиком — Представительством международной структуры «Французское агентство по усыновлению», действующим в Тюменской области. Эта организация, согласно открытым данным, является подразделением французской компании GIP Agence Française de l'Adoption, специализирующейся на международном усыновлении.

В 2010 году в Тюменской области было зарегистрировано обособленное подразделение агентства, что, по мнению налоговиков, подтверждает факт ведения им экономической деятельности в регионе. Однако в процессе рассмотрения дела суд не нашел достаточных оснований для признания организации банкротом.

Тюменское представительство агентства зарегистрировано как организация, занимающаяся деятельностью в области права. Его руководителем числится Инна Богатенкова. Несмотря на иск налоговиков, требовавших признания Представительства банкротом, суд решил, что обязательств по задолженности недостаточно для такого вывода, а исковые требования остались без удовлетворения.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский ковер попал в бизнес-скандал.

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