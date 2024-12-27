Арбитражи декабря: атака нефтетрейдера, борьба за церковь и усыновление французов

Ранее ИФНС выявила задолженность Представительства перед бюджетом Российской Федерации в размере 2 759 986,72 рублей, включая пени в сумме около 365 тысяч рублей. В связи с тем, что организация не предпринимала действий для погашения долга, налоговая служба подала иск о банкротстве. Однако суд пришел к выводу, что оснований для признания Представительства несостоятельным нет.