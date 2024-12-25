В тюменском аквапарке на реконструкцию закроется СПА-зона

Posted 25 декабря, 11:16
Published 25 декабря, 11:16
Modified 25 декабря, 11:19
Updated 25 декабря, 11:19
Часть СПА-зоны будет недоступна для посещения из-за проведения ремонтных работ. Кроме того, из продажи уберут тариф «Аквапарк + СПА».
— С 13 января по 31 мая в спа-комплексе будет производиться обновление зон отдыха: морского бассейна с пул-баром, джакузи, дорожки Кнейпа и Wellness-café, — указано на сайте курорта «Марциаль».
Отметим, что гости могут отдельно посетить либо три часа СПА, либо приобрести билет в зону аквапарка. Реконструкцию планируют завершить 31 мая. О том, вернется ли двойной тариф, пока неизвестно.