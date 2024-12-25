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Posted 25 декабря, 11:16

Published 25 декабря, 11:16

Modified 25 декабря, 11:19

Updated 25 декабря, 11:19

В тюменском аквапарке на реконструкцию закроется СПА-зона

В тюменском аквапарке на реконструкцию закроется СПА-зона

25 декабря 2024, 11:16
Фото: 1MI.
С 13 января на реконструкцию частично закроется тюменский комплекс, в который входит аквапарк «ЛетоЛето» и курорт «Марциаль». Работы планируют проводить до 31 мая.

Часть СПА-зоны будет недоступна для посещения из-за проведения ремонтных работ. Кроме того, из продажи уберут тариф «Аквапарк + СПА».

— С 13 января по 31 мая в спа-комплексе будет производиться обновление зон отдыха: морского бассейна с пул-баром, джакузи, дорожки Кнейпа и Wellness-café, — указано на сайте курорта «Марциаль».

Отметим, что гости могут отдельно посетить либо три часа СПА, либо приобрести билет в зону аквапарка. Реконструкцию планируют завершить 31 мая. О том, вернется ли двойной тариф, пока неизвестно.

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Ранее «Наш город» писал, что цены на тюменский аквапарк в праздничные дни взлетят.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Реконструкция#Аквапарк#Праздничные дни
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