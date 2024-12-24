К Земле стремительно приближается огромный астероид. Комментарий тюменского астронома

Согласно данным «Новых известий», в последующие дни к нашей планете на расстояние 2,76 миллионов километров приблизится астероид 2021 BA2, диаметр которого оценивается в 30-70 метров. Это произойдет 25 декабря в 21:19 по Гринвичу. В ЕКА отметили, что не раньше 5 января 2025 года к Земле подлетит 400-метровый астероид, движущийся со скоростью почти 80 тысяч километров в час. Ожидается, что расстояние максимального приближения составит 3,6 миллионов километров.