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Posted 24 декабря, 11:23

Published 24 декабря, 11:23

Modified 24 декабря, 11:25

Updated 24 декабря, 11:25

К Земле стремительно приближается огромный астероид. Комментарий тюменского астронома

К Земле стремительно приближается огромный астероид. Комментарий тюменского астронома

24 декабря 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney.
«Рождественский астероид» размером с 10-этажное здание пролетит мимо Земли сегодня, 24 декабря.

Сегодня, 24 декабря, к нашей планете со скоростью 23,7 тысяч километров в час приблизится астероид 2024 XN1. Максимальное расстояние сближения составит 7,21 миллионов километров, что по астрономическим меркам считается близким прохождением, об этом информирует Daily Mail, ссылаясь на NASA и Европейское космическое агентство.

К слову, диаметр космического тела составляет от 29 до 70 метров. По словам тюменского астронома Виталия Угренинова, столкновение с нашей планетой не ожидается.

А вот в начале декабря в Якутии упал 70-сантиметровый астероид C0WEPC5. Падение небесного тела создало яркую вспышку. Астероид сгорел в атмосфере. Ранее «Роскосмос» называл космический объект потенциально опасным.

В случае с астероидом, упавшим недалеко от городов Олекминска и Ленска в Якутии, там было сразу предсказано, куда прилетит и во сколько. Такие объекты довольно часто прилетают. Не все удается предсказать, — прокомментировал специалист.

Согласно данным «Новых известий», в последующие дни к нашей планете на расстояние 2,76 миллионов километров приблизится астероид 2021 BA2, диаметр которого оценивается в 30-70 метров. Это произойдет 25 декабря в 21:19 по Гринвичу. В ЕКА отметили, что не раньше 5 января 2025 года к Земле подлетит 400-метровый астероид, движущийся со скоростью почти 80 тысяч километров в час. Ожидается, что расстояние максимального приближения составит 3,6 миллионов километров.

Напомним, недавно главный инженер тюменской обсерватории рассказал, почему участились северные сияния.

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Ранее издание «Наш город» писало, что из-за взрыва на Солнце на Тюменскую область обрушится магнитная буря.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Астероид#Европейское космическое агентство
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