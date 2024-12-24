К Земле стремительно приближается огромный астероид. Комментарий тюменского астронома
24 декабря 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney.
«Рождественский астероид» размером с 10-этажное здание пролетит мимо Земли сегодня, 24 декабря.
Сегодня, 24 декабря, к нашей планете со скоростью 23,7 тысяч километров в час приблизится астероид 2024 XN1. Максимальное расстояние сближения составит 7,21 миллионов километров, что по астрономическим меркам считается близким прохождением, об этом информирует Daily Mail, ссылаясь на NASA и Европейское космическое агентство.
К слову, диаметр космического тела составляет от 29 до 70 метров. По словам тюменского астронома Виталия Угренинова, столкновение с нашей планетой не ожидается.
А вот в начале декабря в Якутии упал 70-сантиметровый астероид C0WEPC5. Падение небесного тела создало яркую вспышку. Астероид сгорел в атмосфере. Ранее «Роскосмос» называл космический объект потенциально опасным.
— В случае с астероидом, упавшим недалеко от городов Олекминска и Ленска в Якутии, там было сразу предсказано, куда прилетит и во сколько. Такие объекты довольно часто прилетают. Не все удается предсказать, — прокомментировал специалист.
Согласно данным «Новых известий», в последующие дни к нашей планете на расстояние 2,76 миллионов километров приблизится астероид 2021 BA2, диаметр которого оценивается в 30-70 метров. Это произойдет 25 декабря в 21:19 по Гринвичу. В ЕКА отметили, что не раньше 5 января 2025 года к Земле подлетит 400-метровый астероид, движущийся со скоростью почти 80 тысяч километров в час. Ожидается, что расстояние максимального приближения составит 3,6 миллионов километров.
Напомним, недавно главный инженер тюменской обсерватории рассказал, почему участились северные сияния.
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