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Posted 24 декабря, 10:45

Published 24 декабря, 10:45

Modified 24 декабря, 11:19

Updated 24 декабря, 11:19

В сети появилось видео после массового отравления детей в бассейне в Тобольске

Мать одного из отравившихся в Тобольске детей пригрозила отжахать владельцев бассейна

24 декабря 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney.

В сети появилось видео после массового отравления детей в бассейне в Тобольске

Сюжет
Дети
В интернете появилась запись телефонного разговора матери одного из отравившихся хлором ребенка в бассейне в Тобольске. На кадрах она разговаривает с администратором, сообщая, что у всего бассейна будут серьезные проблемы.

Запись телефонного разговора оказалась в распоряжении портала URA.RU. Женщина позвонила в администрацию бассейна и сообщила, что у ее ребенка острая аллергическая реакция, причем наблюдается такое у всех плававших в бассейне детей.

При этом ответы администратора на возмущения женщины не записывались, однако по диалогу понятно, что представитель бассейна отвечает односложно и растерянно.

Видео: URA.RU.

После того, как разговоры не привели ни к чему, женщина решила сообщить, что прибегнет к радикальным мерам — сообщив, что ее муж — заместитель начальника ФСБ, поэтому она накажет каждого ответственного за отравление по всей строгости.

Напомним, что отравление произошло в одном из аквапарков Тобольска, 15 детей, среди которых также — младенец, отравились испарениями хлора, получив химические ожоги. Сейчас все дети получили необходимую медицинскую помощь. По факту случившегося проверку проводят следователи.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени местный едва не умер от отравления выхлопными газами в гараже.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Дети#Новости тюмени#Отравление#Бассейн
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