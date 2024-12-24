Мать одного из отравившихся в Тобольске детей пригрозила отжахать владельцев бассейна

Posted 24 декабря, 10:45
Published 24 декабря, 10:45
Modified 24 декабря, 11:19
Updated 24 декабря, 11:19
Запись телефонного разговора оказалась в распоряжении портала URA.RU. Женщина позвонила в администрацию бассейна и сообщила, что у ее ребенка острая аллергическая реакция, причем наблюдается такое у всех плававших в бассейне детей.
При этом ответы администратора на возмущения женщины не записывались, однако по диалогу понятно, что представитель бассейна отвечает односложно и растерянно.
После того, как разговоры не привели ни к чему, женщина решила сообщить, что прибегнет к радикальным мерам — сообщив, что ее муж — заместитель начальника ФСБ, поэтому она накажет каждого ответственного за отравление по всей строгости.
Напомним, что отравление произошло в одном из аквапарков Тобольска, 15 детей, среди которых также — младенец, отравились испарениями хлора, получив химические ожоги. Сейчас все дети получили необходимую медицинскую помощь. По факту случившегося проверку проводят следователи.