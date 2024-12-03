Новый год — не для всех. Цены на тюменский аквапарк в праздничные дни взлетят

Posted 3 декабря, 16:48
Published 3 декабря, 16:48
Modified 4 декабря, 04:06
Updated 4 декабря, 04:06
Стоимость билетов в тюменский аквапарк на новогодние праздники возрастет до 6 000 рублей, что более чем на 50% превышает обычную цену. Эта сумма будет действовать для посещения водных аттракционов и спа-центра с источниками, как указано на сайте аквапарка.
«Аквапарк + Спа. Стоимость посещения на одного взрослого: 6 000 рублей», — сообщается на сайте при бронировании.
Данная цена будет актуальна с 1 по 6 января. С 7 по 8 января стоимость составит 5 000 рублей.
В выходные и праздничные дни цена на аналогичный тариф составляет 3 900 рублей, что свидетельствует о более чем 50% увеличении. В будни стоимость посещения составляет 3 400 рублей.