Новый год — не для всех. Цены на тюменский аквапарк в праздничные дни взлетят

Стоимость билетов в тюменский аквапарк на новогодние праздники возрастет до 6 000 рублей, что более чем на 50% превышает обычную цену. Эта сумма будет действовать для посещения водных аттракционов и спа-центра с источниками, как указано на сайте аквапарка.