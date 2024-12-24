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Posted 24 декабря, 11:50

Published 24 декабря, 11:50

Modified 24 декабря, 11:52

Updated 24 декабря, 11:52

Подростков в Тобольске отправили в СИЗО за совершенный теракт

Подростков в Тобольске отправили в СИЗО за совершенный теракт

24 декабря 2024, 11:50
Фото: 1MI.
Двух подростков, которых обвиняют в совершении теракта в Тобольске, отправили под арест. Они пробудут в СИЗО два месяца.

Напомним, вечером 21 декабря на базе РЖД на окраине Тобольска неизвестные подожгли снегоуборочную технику и облили часть машин белой краской.

Тобольский городской суд избрал меру пресечения двум несовершеннолетним. Их отправили под арест на два месяца.

Тобольский городской суд избрал меру пресечения двум несовершеннолетним, которые подожгли снегоуборочную технику (локомотив) на тупиковом железнодорожном пути станции «Тобольск». Один из них будет находиться под арестом до 22 февраля, второй — до 21 февраля, — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Трое тюменских школьников ответят перед судом по обвинению в теракте
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Ранее мы писали, что з попытку теракта в Тюмени будут судить 14-летнего школьника.

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