Подростков в Тобольске отправили в СИЗО за совершенный теракт

Posted 24 декабря, 11:50
Published 24 декабря, 11:50
Modified 24 декабря, 11:52
Updated 24 декабря, 11:52
Напомним, вечером 21 декабря на базе РЖД на окраине Тобольска неизвестные подожгли снегоуборочную технику и облили часть машин белой краской.
Тобольский городской суд избрал меру пресечения двум несовершеннолетним. Их отправили под арест на два месяца.
— Тобольский городской суд избрал меру пресечения двум несовершеннолетним, которые подожгли снегоуборочную технику (локомотив) на тупиковом железнодорожном пути станции «Тобольск». Один из них будет находиться под арестом до 22 февраля, второй — до 21 февраля, — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.