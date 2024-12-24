Валите боком! Тюменцам рассказали, где можно законно дрифтовать на машинах

Таким образом глава Госавтоинспекции ответил на вопрос жалоб, которые каждый день поступают в ведомство от простых тюменцев и автолюбителей. По их словам, дрифтеры мешают спать, представляют опасность для себя и окружающих, а также не реагируют на замечания. Силовики реагируют на такие сигналы, к местам ЧП направляют наряды ДПС, которые на месте работают с нарушителями.