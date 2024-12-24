Валите боком! Тюменцам рассказали, где можно законно дрифтовать на машинах

Posted 24 декабря, 10:12
Published 24 декабря, 10:12
Modified 24 декабря, 10:40
Updated 24 декабря, 10:40
Как рассказал руководитель ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер, в регионе имеются две оборудованное площадки, где покататься и подрифтить можно, не мешая другим жителям региона, а также со всеми удобствами.
В частности, это площадка на озере Чемпионов и и Андреевское. По словам Миллера, туда можно приехать и без каких-либо препятствий заниматься своим увлечением, не мешая окружающим, а при желании — даже показать свой профессиональный уровень.
Таким образом глава Госавтоинспекции ответил на вопрос жалоб, которые каждый день поступают в ведомство от простых тюменцев и автолюбителей. По их словам, дрифтеры мешают спать, представляют опасность для себя и окружающих, а также не реагируют на замечания. Силовики реагируют на такие сигналы, к местам ЧП направляют наряды ДПС, которые на месте работают с нарушителями.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени астролог запретила работать в последнюю неделю 2024 года. Вместо этого жителям региона лучше поискать внутреннего умиротворения.