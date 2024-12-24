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Posted 24 декабря, 10:12

Published 24 декабря, 10:12

Modified 24 декабря, 10:40

Updated 24 декабря, 10:40

Валите боком! Тюменцам рассказали, где можно законно дрифтовать на машинах

Валите боком! Тюменцам рассказали, где можно законно дрифтовать на машинах

24 декабря 2024, 10:12
Фото: 1MI.
Жителям региона и по совместительству любителям покататься, «валя боком», рассказали, где можно заняться этим на законных основаниях. По словам главы тюменского ГИБДД, для этого в городе есть определенные площадки.

Как рассказал руководитель ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер, в регионе имеются две оборудованное площадки, где покататься и подрифтить можно, не мешая другим жителям региона, а также со всеми удобствами.

В частности, это площадка на озере Чемпионов и и Андреевское. По словам Миллера, туда можно приехать и без каких-либо препятствий заниматься своим увлечением, не мешая окружающим, а при желании — даже показать свой профессиональный уровень.

Таким образом глава Госавтоинспекции ответил на вопрос жалоб, которые каждый день поступают в ведомство от простых тюменцев и автолюбителей. По их словам, дрифтеры мешают спать, представляют опасность для себя и окружающих, а также не реагируют на замечания. Силовики реагируют на такие сигналы, к местам ЧП направляют наряды ДПС, которые на месте работают с нарушителями.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени астролог запретила работать в последнюю неделю 2024 года. Вместо этого жителям региона лучше поискать внутреннего умиротворения.

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