Тюменцы отправятся на «Гонку чемпионов»

Posted 20 декабря, 05:29
Published 20 декабря, 05:29
Modified 20 декабря, 05:31
Updated 20 декабря, 05:31
Шесть лыжников и три биатлонистов примут участие в соревнованиях «Гонка чемпионов». Мероприятие пройдет в Рязани 4 и 5 января 2025 года для спортсменов из России и Белоруссии. Общий призовой фонд составил 12 млн рублей.
Организаторы соревнований объявили состав участников и подчеркнули, что все они — титулованные спортсмены.
«40 профессионалов лыжного спорта и биатлона, чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, победители этапов Кубка мира и Кубка IBU, объединятся в команды и выйдут на лыжню. Лишь одна четверка лучших: лыжник, лыжница, биатлонист и биатлонистка, станет победителем соревнований и обладателем суперприза», — пояснили организаторы.
Почти четверть участников — тюменцы. Это биатлонисты Александр Логинов, Виктория Сливко и Александр Поварницын. И шестеро лыжников: Александр Терентьев, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Алексей Червоткин.
Квалификационные старты запланированы на 4 января. На следующий состоится эстафетная гонка, первый и третий этапы которой закреплены за лыжниками, второй и четвертый– за биатлонистами.
«Наш Город» сообщал, что с 21 по 24 декабря Тюмень примет всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров. Ожидается участие порядка 200 спортсменов.