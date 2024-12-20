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Posted 20 декабря, 05:29

Published 20 декабря, 05:29

Modified 20 декабря, 05:31

Updated 20 декабря, 05:31

Тюменцы отправятся на «Гонку чемпионов»

Тюменцы отправятся на «Гонку чемпионов»

20 декабря 2024, 05:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Биатлон
Девять уроженцев Тюменской области поедут в Рязань на «Гонку чемпионов».

Шесть лыжников и три биатлонистов примут участие в соревнованиях «Гонка чемпионов». Мероприятие пройдет в Рязани 4 и 5 января 2025 года для спортсменов из России и Белоруссии. Общий призовой фонд составил 12 млн рублей.

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Организаторы соревнований объявили состав участников и подчеркнули, что все они — титулованные спортсмены.

«40 профессионалов лыжного спорта и биатлона, чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, победители этапов Кубка мира и Кубка IBU, объединятся в команды и выйдут на лыжню. Лишь одна четверка лучших: лыжник, лыжница, биатлонист и биатлонистка, станет победителем соревнований и обладателем суперприза», — пояснили организаторы.

Почти четверть участников — тюменцы. Это биатлонисты Александр Логинов, Виктория Сливко и Александр Поварницын. И шестеро лыжников: Александр Терентьев, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Алексей Червоткин.

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Квалификационные старты запланированы на 4 января. На следующий состоится эстафетная гонка, первый и третий этапы которой закреплены за лыжниками, второй и четвертый– за биатлонистами.

«Наш Город» сообщал, что с 21 по 24 декабря Тюмень примет всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров. Ожидается участие порядка 200 спортсменов.

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#Марина Коржина#Спорт#Тюменская область#Соревнования#Биатлон
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