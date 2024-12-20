Тюменцы отправятся на «Гонку чемпионов»

Шесть лыжников и три биатлонистов примут участие в соревнованиях «Гонка чемпионов». Мероприятие пройдет в Рязани 4 и 5 января 2025 года для спортсменов из России и Белоруссии. Общий призовой фонд составил 12 млн рублей.