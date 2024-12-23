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Posted 23 декабря, 11:59

Published 23 декабря, 11:59

Modified 23 декабря, 12:46

Updated 23 декабря, 12:46

На трассе под Тюменью водитель немного задел отбойник и погиб

На трассе под Тюменью водитель немного задел отбойник и погиб

23 декабря 2024, 11:59
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Необычное ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск. Водитель легковушки, двигавшийся по дороге вместе с пассажиркой, потерял управление и немного поцарапал машину об отбойник. Но при этом — не выжил сам.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, мужчина ехал по трассе Тюмень-Омск с пассажиркой, его немного повело вправо и он зацепил отбойник передним бампером. Удар был несильный, машина и пассажирка едва пострадали. А вот мужчина погиб на месте.

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, он попытался увести машину в сторону правого ряда и остановиться, но не успел.

Фото: Гибдд по Тюменской области

Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось о том, что Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за ДТП.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени
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