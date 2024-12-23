На трассе под Тюменью водитель немного задел отбойник и погиб

Posted 23 декабря, 11:59
Published 23 декабря, 11:59
Modified 23 декабря, 12:46
Updated 23 декабря, 12:46
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, мужчина ехал по трассе Тюмень-Омск с пассажиркой, его немного повело вправо и он зацепил отбойник передним бампером. Удар был несильный, машина и пассажирка едва пострадали. А вот мужчина погиб на месте.
По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, он попытался увести машину в сторону правого ряда и остановиться, но не успел.
Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось о том, что Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за ДТП.