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Posted 23 декабря, 13:42

Published 23 декабря, 13:42

Modified 23 декабря, 13:44

Updated 23 декабря, 13:44

Трое тюменских школьников ответят перед судом по обвинению в теракте

Трое тюменских школьников ответят перед судом по обвинению в теракте

23 декабря 2024, 13:42
Фото: 1MI.
Малолетние злоумышленники совершили поджог муниципальной техники, после чего скрылись с места происшествия.

Уголовное дело за теракт возбуждено в отношении пятиклассника и двух девятиклассников после поджога снегоуборочной машины в Тобольске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации, вечером 21 декабря на базе РЖД на окраине Тобольска неизвестные подожгли снегоуборочную технику и облили часть машин белой краской.

«Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались трое учеников школы на севере города… По версии следствия, подростки получили задание в мессенджере от неизвестного, который обещал заплатить им за поджог», — говорится в заявлении.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Уточняется, что девятиклассники были помещены в изолятор временного содержания, а пятиклассник — в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

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Ранее мы писали, что з попытку теракта в Тюмени будут судить 14-летнего школьника.

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