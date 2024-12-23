Трое тюменских школьников ответят перед судом по обвинению в теракте

Posted 23 декабря, 13:42
Published 23 декабря, 13:42
Modified 23 декабря, 13:44
Updated 23 декабря, 13:44
Уголовное дело за теракт возбуждено в отношении пятиклассника и двух девятиклассников после поджога снегоуборочной машины в Тобольске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно информации, вечером 21 декабря на базе РЖД на окраине Тобольска неизвестные подожгли снегоуборочную технику и облили часть машин белой краской.
«Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались трое учеников школы на севере города… По версии следствия, подростки получили задание в мессенджере от неизвестного, который обещал заплатить им за поджог», — говорится в заявлении.
В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Уточняется, что девятиклассники были помещены в изолятор временного содержания, а пятиклассник — в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.