Шансов почти не было. В Тюмени спасли пациентку с полностью отказавшим сердцем

Как сообщили в депздраве региона, пациента поступила с обширным инфарктом, все сосуды были поражены. Женщину тут же подключили к аппарату ИВЛ, чтобы начать операцию. Изначально все указывало на то, что женщину уже не спасти, поскольку сердце перестало биться.