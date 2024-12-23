nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 11:16

Published 23 декабря, 11:16

Modified 23 декабря, 12:58

Updated 23 декабря, 12:58

В Тюмени спасли пациентку с полностью отказавшим сердцем

Шансов почти не было. В Тюмени спасли пациентку с полностью отказавшим сердцем

23 декабря 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени спасли пациентку с полностью отказавшим сердцем

Сюжет
Медицина
Тюменские врачи смогли спасти женщину с обширным инфрактом миокрада. В какой-то момент ее сердце перестало работать полностью. Поражены были абсолютно все сосуды.

Как сообщили в депздраве региона, пациента поступила с обширным инфарктом, все сосуды были поражены. Женщину тут же подключили к аппарату ИВЛ, чтобы начать операцию. Изначально все указывало на то, что женщину уже не спасти, поскольку сердце перестало биться.

Однако врачи подключили пациентку к аппарату по поддержанию работы сердца и легких, продолжив бороться за ее жизнь. Через некоторое время появилась положительная динамика и пациентку благополучно выписали. Операция при этом была одна из самых сложных и продолжительных.

Тюменские врачи провели уникальную операцию «2 в 1»
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени офтальмологи спасли жизнь младенцу с опасной инфекцией.

Читайте также:
Тюменские офтальмологи спасли жизнь младенцу с опасной инфекциейНеверный диагноз: тюменских врачей обвиняют в гибели подростка, упавшего с самокатаТюменцу, выжившему после жуткого пожара, пересадили кожу
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Медицина#Врачи#Новости тюмени#Операция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика