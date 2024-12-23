Шансов почти не было. В Тюмени спасли пациентку с полностью отказавшим сердцем

Posted 23 декабря, 11:16
Published 23 декабря, 11:16
Modified 23 декабря, 12:58
Updated 23 декабря, 12:58
Как сообщили в депздраве региона, пациента поступила с обширным инфарктом, все сосуды были поражены. Женщину тут же подключили к аппарату ИВЛ, чтобы начать операцию. Изначально все указывало на то, что женщину уже не спасти, поскольку сердце перестало биться.
Однако врачи подключили пациентку к аппарату по поддержанию работы сердца и легких, продолжив бороться за ее жизнь. Через некоторое время появилась положительная динамика и пациентку благополучно выписали. Операция при этом была одна из самых сложных и продолжительных.