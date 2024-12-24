В Тобольске закрыли бассейн, а доклад положили Бастрыкину на стол

Posted 24 декабря, 02:26
Published 24 декабря, 02:26
Modified 24 декабря, 02:28
Updated 24 декабря, 02:28
Специалисты Роспотребнадзора провели расследование по факту массового отравления детей в бассейне и нашли нарушения. Бассейн временно закрыли.
«По результатам исследований проб воздуха и воды из чаши бассейна установлено несоответствие гигиеническим требованиям по содержанию хлора. Деятельность бассейна временно приостановлена», — рассказал представитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
Владельца бассейна тоже закрыли — в ИВС. Следственный комитет возбудил уголовное дело, и первым подозреваемым стал хозяин базы отдыха, предоставлявшей небезопасные для здоровья посетителей услуги.
«Предъявлено обвинение владельцу базы отдыха, обвиняемый задержан», — подтвердили в областном управлении СКР.
Следователи готовят документы для суда, чтобы арестовать бизнесмена до суда. Справка о том, как идет расследование, и об уже полученных результатах отправлена председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
Напомним, 21 декабря большая компания отдыхала в тобольском бассейне. И сразу после этого двое взрослых и 17 детей обратились к медикам: у отдыхающих начался кашель, глаза и кожа покраснели, детей тошнило. Одному из пострадавших всего 3 месяца от роду. Детей оставили в стационаре для наблюдения, но через два дня выписали