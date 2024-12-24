В Тобольске закрыли бассейн, а доклад положили Бастрыкину на стол

Напомним, 21 декабря большая компания отдыхала в тобольском бассейне. И сразу после этого двое взрослых и 17 детей обратились к медикам: у отдыхающих начался кашель, глаза и кожа покраснели, детей тошнило. Одному из пострадавших всего 3 месяца от роду. Детей оставили в стационаре для наблюдения, но через два дня выписали