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Posted 24 декабря, 02:26

Published 24 декабря, 02:26

Modified 24 декабря, 02:28

Updated 24 декабря, 02:28

В Тобольске закрыли бассейн, а доклад положили Бастрыкину на стол

В Тобольске закрыли бассейн, а доклад положили Бастрыкину на стол

24 декабря 2024, 02:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Роспотребнадзор закрыл тобольский бассейн, в котором отравились дети. Владельца задержали по уголовному делу, доклад о котором ушел в Москву.

Специалисты Роспотребнадзора провели расследование по факту массового отравления детей в бассейне и нашли нарушения. Бассейн временно закрыли.

«По результатам исследований проб воздуха и воды из чаши бассейна установлено несоответствие гигиеническим требованиям по содержанию хлора. Деятельность бассейна временно приостановлена», — рассказал представитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
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Владельца бассейна тоже закрыли — в ИВС. Следственный комитет возбудил уголовное дело, и первым подозреваемым стал хозяин базы отдыха, предоставлявшей небезопасные для здоровья посетителей услуги.

«Предъявлено обвинение владельцу базы отдыха, обвиняемый задержан», — подтвердили в областном управлении СКР.
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Следователи готовят документы для суда, чтобы арестовать бизнесмена до суда. Справка о том, как идет расследование, и об уже полученных результатах отправлена председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Напомним, 21 декабря большая компания отдыхала в тобольском бассейне. И сразу после этого двое взрослых и 17 детей обратились к медикам: у отдыхающих начался кашель, глаза и кожа покраснели, детей тошнило. Одному из пострадавших всего 3 месяца от роду. Детей оставили в стационаре для наблюдения, но через два дня выписали

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