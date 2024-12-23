nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 04:36

Published 23 декабря, 04:36

Modified 23 декабря, 04:48

Updated 23 декабря, 04:48

Размер средней зарплаты руководителей тюменских компаний за год вырос на 10%

Руководителям тюменских компаний подняли зарплаты

23 декабря 2024, 04:36
Фото: 1MI.

Размер средней зарплаты руководителей тюменских компаний за год вырос на 10%

Сюжет
Зарплата
За последний год медиана зарплат в сфере «Высший и средний менеджмент» увеличилась на 10,2%. В ноябре размер среднего заработка достиг 108,8 тысячи рублей. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 98,7 тысячи рублей.

По данным аналитиков hh.ru, самые большие зарплаты в Тюменской области сегодня предлагают коммерческим директорам — в среднем 168,8 тысячи рублей, руководителям отделов аналитики — 160 тысяч рублей, генеральным и техническим директорам — 150 тысяч рублей.

Что касается ожиданий, то кандидаты претендуют на заработок 121,2 тысячи рублей, тогда как годом ранее рассчитывали на 100,3 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.

100 тысяч рублей за две недели: в Тюмени ищут продавцов елок
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что более половины работающих тюменцев рассчитывают на повышение размера заработной платы в 2025 году. На пересмотр оклада, в частности, надеются водители грузовых автомобилей, HR-менеджеры, экономисты, программисты, медицинские сестры и маркетологи.

Читайте также:
Трассу Тюмень — Омск перекрыли из-за ДТП9-балльные пробки сковали тюменские дорогиВ Тюмени 23 декабря ожидается снег и -1
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Директор#Новости тюмени#Работа#Зарплата
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика