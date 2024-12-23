Руководителям тюменских компаний подняли зарплаты

Размер средней зарплаты руководителей тюменских компаний за год вырос на 10%

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За последний год медиана зарплат в сфере «Высший и средний менеджмент» увеличилась на 10,2%. В ноябре размер среднего заработка достиг 108,8 тысячи рублей. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 98,7 тысячи рублей.