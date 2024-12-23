Руководителям тюменских компаний подняли зарплаты

Posted 23 декабря, 04:36
Published 23 декабря, 04:36
Modified 23 декабря, 04:48
Updated 23 декабря, 04:48
По данным аналитиков hh.ru, самые большие зарплаты в Тюменской области сегодня предлагают коммерческим директорам — в среднем 168,8 тысячи рублей, руководителям отделов аналитики — 160 тысяч рублей, генеральным и техническим директорам — 150 тысяч рублей.
Что касается ожиданий, то кандидаты претендуют на заработок 121,2 тысячи рублей, тогда как годом ранее рассчитывали на 100,3 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что более половины работающих тюменцев рассчитывают на повышение размера заработной платы в 2025 году. На пересмотр оклада, в частности, надеются водители грузовых автомобилей, HR-менеджеры, экономисты, программисты, медицинские сестры и маркетологи.