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Posted 23 декабря, 03:50

Published 23 декабря, 03:50

Modified 23 декабря, 03:52

Updated 23 декабря, 03:52

9-балльные пробки сковали тюменские дороги

9-балльные пробки сковали тюменские дороги

23 декабря 2024, 03:50
Фото: 1MI.
Утро понедельника в областной столице началось с километровых пробок. Заторы наблюдаются на всех основные магистралях города.

Особо сложная ситуация сложилась на 50 лет Октября — пробка растянулась от Пермякова до Немцова. Затруднено движение на 50 лет ВЛКСМ — на участке от Воровского до Таймырской, на Мельникайте — от Широтной до 50 лет ВЛКСМ и от Федюнинского до Дмитрия Менделеева.

Фото: 2 ГИС

На Пермякова затор наблюдается от Прокопия Артамонова до Александра Логунова, на Федюнинского — от Николая Федорова до Червишевского тракта. Также в пробке стоят водители на улице Закалужской, Московском тракте.

Затруднено движение на Червишевском тракте — от Баумана до Зои Космодемьянской, на Тактовой, Мориса Тореза, Профсоюзной, Республики, Челюскинцев и объездной дороге, Старом Тобольском тракте и т. д.

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Водители отмечают, что расстояние 100 метров приходится ехать 15 минут, а причиной многокилометровых заторов является снегопад.

В настоящее время, по данным сервиса 2 ГИС, на дорогах города зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий. В целом дорожная ситуация в Тюмени оценивается в 9 баллов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в течение первой половины дня ожидается мокрый снег. Температура воздуха составит -3…-1.

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