9-балльные пробки сковали тюменские дороги

Posted 23 декабря, 03:50
Published 23 декабря, 03:50
Modified 23 декабря, 03:52
Updated 23 декабря, 03:52
Особо сложная ситуация сложилась на 50 лет Октября — пробка растянулась от Пермякова до Немцова. Затруднено движение на 50 лет ВЛКСМ — на участке от Воровского до Таймырской, на Мельникайте — от Широтной до 50 лет ВЛКСМ и от Федюнинского до Дмитрия Менделеева.
На Пермякова затор наблюдается от Прокопия Артамонова до Александра Логунова, на Федюнинского — от Николая Федорова до Червишевского тракта. Также в пробке стоят водители на улице Закалужской, Московском тракте.
Затруднено движение на Червишевском тракте — от Баумана до Зои Космодемьянской, на Тактовой, Мориса Тореза, Профсоюзной, Республики, Челюскинцев и объездной дороге, Старом Тобольском тракте и т. д.
Водители отмечают, что расстояние 100 метров приходится ехать 15 минут, а причиной многокилометровых заторов является снегопад.
В настоящее время, по данным сервиса 2 ГИС, на дорогах города зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий. В целом дорожная ситуация в Тюмени оценивается в 9 баллов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в течение первой половины дня ожидается мокрый снег. Температура воздуха составит -3…-1.