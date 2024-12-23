9-балльные пробки сковали тюменские дороги

Особо сложная ситуация сложилась на 50 лет Октября — пробка растянулась от Пермякова до Немцова. Затруднено движение на 50 лет ВЛКСМ — на участке от Воровского до Таймырской, на Мельникайте — от Широтной до 50 лет ВЛКСМ и от Федюнинского до Дмитрия Менделеева.