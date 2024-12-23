Долгожданные дороги построят в тюменском микрорайоне

Posted 23 декабря, 03:20
Published 23 декабря, 03:20
Modified 23 декабря, 03:22
Updated 23 декабря, 03:22
Специалисты обеспечили проект дорожного строительства в микрорайоне Березняковский документацией, и городские власти уже передали ее на экспертизу. Общая протяженность будущей дорожной сети составит 19,18 км.
«Это с устройством наружного освещения, тротуаров, съездов к домам, водоотводных канав, водопропускных труб, оснащением автомобильных дорог средствами организации дорожного движения», — пояснили в мэрии.
Ожидается, что в первом квартале 2025 года пакет документов вернется с заключением. Тогда будут обсуждать, как выкроить на строительство деньги в бюджете 2026 года.
Как писал «Наш Город», губернатор Александр Моор пообещал, что в следующем году в микрорайоне Березняковский построят школу. А дорожное полотно на улица Пуровской в том же микрорайоне планировали включить в бюджет на 2025 год.