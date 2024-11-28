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Posted 28 ноября, 07:20

Published 28 ноября, 07:20

Modified 28 ноября, 07:22

Updated 28 ноября, 07:22

Тюменский губернатор Моор рассказал, где появятся новые школы и детские сады

Тюменский губернатор Моор рассказал, где появятся новые школы и детские сады

28 ноября 2024, 07:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
В своем выступлении перед Тюменской областной думой губернатор региона Александр Моор рассказал о строительстве новых образовательных учреждений.

Глава региона заявил, что в 2024 году в Тобольском и Вагайском районах введены 2 новые школы. В рамках программы замены деревянных школ еще 6 объектов строятся уже сейчас, а по трем планируются контракты на строительство.

«До конца 2024 года планируем ввести школу в селе Казанское Вагайского района, детский сад и школу в микрорайоне Мелиораторов Тюмени. Хотим после зимних каникул в начале 2025 года открыть школу в поселке Першино Уватского района и школу-сад в поселке Московский Тюменского района», — добавил губернатор.

В следующем году в Тюменской области также появятся новые образовательные учреждения. В частности, в селе Мальково, поселке Винзили и в микрорайоне Березняковский будут построены школы, а в районе ЖК «Легенда парк» — детский сад.

Кроме того, еще 16 объектов образования, досуга и спорта в данный момент находятся на стадии строительства.

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Губернатор Александр Моор также рассказал о планах по газификации семи районов Тюменской области с 2025 года.

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#Татьяна Курганова#Общество#Строительство#Образование#Школы#Детские сады
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