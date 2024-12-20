Жителям Тюменской области помогут найти без вести пропавших на СВО родственников
20 декабря 2024, 11:06
Фото: 1MI.
Тюменцам в поисках родственников, пропавших на СВО, поможет филиал фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщили в Информационном центре региона.
Вопрос подняли во время прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным. Как стало известно, тюменцам помогут найти без вести пропавших на СВО родных.
— Тюменцы в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным озвучили вопросы, которые их больше всего волновали. Один из них касался поиска пропавших военнослужащих. В решении этой задачи поможет филиал фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области, — рассказали в пресс-службе Центра.
Родственники бойцов, участвующих в специальной военной операции, могут обратиться в фонд и сдать генетический материал. Уточним, что к родственникам относятся мать, отец, дети, полнокровные братья и сестры.
Полученный генетический материал войдет в базу данных. Розыскная карта будет пополняться (причем не нужно, чтобы человек был официально признан пропавшим без вести, достаточно того, что солдат не выходит на связь более месяца).
В Центре сообщили, что можно обратиться в филиал фонда ежедневно с 9 до 18 часов по адресу: Тюмень, переулок Приисковый, 12.
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