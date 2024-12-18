Моор ввел ограничения на работу мигрантов в Тюменской области

Как и в других регионах страны, работодателям предоставляется три месяца, начиная с 1 января 2025 года, для прекращения трудовых отношений с иностранными работниками в этих отраслях. Кроме того, с нового года вступает в силу постановление Александра Моора, требующее указания профессии для иностранцев из безвизовых стран в их патентах.