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Posted 18 декабря, 14:59

Published 18 декабря, 14:59

Modified 18 декабря, 15:01

Updated 18 декабря, 15:01

Моор ввел ограничения на работу мигрантов в Тюменской области

Моор ввел ограничения на работу мигрантов в Тюменской области

18 декабря 2024, 14:59
Фото: 1MI.
Эти меры начнут действовать с 1 января 2025 года.

Губернатор Тюменской области Александр Моор установил ограничения на трудовую деятельность мигрантов в различных отраслях с 1 января 2025 года. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, хозяйствующими субъектами, осуществляющими в Тюменской области деятельность», — говорится в документе, который подписал Моор.

Ограничения затрагивают такие сферы, как таксомоторные услуги, розничная торговля табачными изделиями, производство детского питания и диетических продуктов. Мигранты также не смогут заниматься пассажирскими перевозками в городском и пригородном транспорте, а также грузоперевозками.

Как и в других регионах страны, работодателям предоставляется три месяца, начиная с 1 января 2025 года, для прекращения трудовых отношений с иностранными работниками в этих отраслях. Кроме того, с нового года вступает в силу постановление Александра Моора, требующее указания профессии для иностранцев из безвизовых стран в их патентах.

«В патентах, выдаваемых в Тюменской области иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, указывается профессия иностранного гражданина», — говорится в документе постановления. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Ранее стало известно о том, что детей мигрантов без знания русского языка запретили принимать в тюменские школы.

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