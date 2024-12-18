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Posted 18 декабря, 11:04

Published 18 декабря, 11:04

Modified 18 декабря, 11:16

Updated 18 декабря, 11:16

В Тюмени поймали рекордсмена неплательщика штрафов

В Тюмени поймали рекордного неплательщика штрафов. На его счету больше 200 нарушений

18 декабря 2024, 11:04
Фото: 1MI.

В Тюмени поймали рекордсмена неплательщика штрафов

В Тюменском ГИБДД рассказали о рекордном неплательщике штрафов за нарушение ПДД. Мужчина нарушил правила дорожного движения больше двухсот раз.

Как рассказали Госавтоинспекторы, в общей сложности водитель получил 235 штрафов, ни один из которых не был оплачен. Автолюбитель имеет долг в размере 171,5 тысяч рублей. Большинство нарушений — превышение скорости. Кроме того, судебными приставами назначен исполнительский сбор в размере 235 тысяч рублей.

Личность неплательщика при этом установили и нашли самого нарушителя. По его словам, он не знал о половине штрафов, поскольку машиной часто пользуется его знакомый. Так или иначе, теперь покататься ни он, ни знакомый, не смогут. Авто забрали на штрафстоянку до тех пор, пока неплательщик не погасит долг.

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Ранее сообщалось о том, что за полгода ГИБДД Тюмени зафиксировали почти две тысячи нарушений ПДД на трассах.

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#Александр Смирнов#Происшествия#Новости тюмени#Штрафы#ПДД#Нарушения ПДД
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