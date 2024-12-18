В Тюмени поймали рекордного неплательщика штрафов. На его счету больше 200 нарушений

Личность неплательщика при этом установили и нашли самого нарушителя. По его словам, он не знал о половине штрафов, поскольку машиной часто пользуется его знакомый. Так или иначе, теперь покататься ни он, ни знакомый, не смогут. Авто забрали на штрафстоянку до тех пор, пока неплательщик не погасит долг.