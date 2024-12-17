В страшном пожаре под Тюменью погиб человек

Posted 17 декабря, 09:52
Published 17 декабря, 09:52
Modified 17 декабря, 09:54
Updated 17 декабря, 09:54
Пожар начался утром в частном доме на улице Советской. Когда пожары приехали, пламя вовсю полыхало внутри дома. Чтобы справиться с огнем, задействовали восемь единиц техники и 20 сотрудников МЧС, сотрудников Противопожарной службы области.
«В результате происшествия погиб один человек. Причина устанавливается», — добавили в региональном главке МЧС.
Вторник оказался богат на пожары. В Тюмени два возгорания в многоэтажках обнаружили друг за другом. Сначала в МКД по улице Первооткрывателей сразу в двух подъездах загорелись электрощитовые, затем вспыхнула проводка в доме на Максима Горького.