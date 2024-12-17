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Posted 17 декабря, 09:52

Published 17 декабря, 09:52

Modified 17 декабря, 09:54

Updated 17 декабря, 09:54

В страшном пожаре под Тюменью погиб человек

В страшном пожаре под Тюменью погиб человек

17 декабря 2024, 09:52
Фото: 1MI.
Пожарные нашли тело мужчины в сгоревшем доме в селе Червишево Тюменского района. Специалисты выясняют причины пожара и смерти человека.

Пожар начался утром в частном доме на улице Советской. Когда пожары приехали, пламя вовсю полыхало внутри дома. Чтобы справиться с огнем, задействовали восемь единиц техники и 20 сотрудников МЧС, сотрудников Противопожарной службы области.

«В результате происшествия погиб один человек. Причина устанавливается», — добавили в региональном главке МЧС.
В тюменской деревне во время пожара погиб один человек
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Вторник оказался богат на пожары. В Тюмени два возгорания в многоэтажках обнаружили друг за другом. Сначала в МКД по улице Первооткрывателей сразу в двух подъездах загорелись электрощитовые, затем вспыхнула проводка в доме на Максима Горького.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Погибшие#Пожар
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