В страшном пожаре под Тюменью погиб человек

Вторник оказался богат на пожары. В Тюмени два возгорания в многоэтажках обнаружили друг за другом. Сначала в МКД по улице Первооткрывателей сразу в двух подъездах загорелись электрощитовые, затем вспыхнула проводка в доме на Максима Горького.