В тюменской деревне во время пожара погиб один человек

Posted 13 ноября, 02:23
Published 13 ноября, 02:23
Modified 13 ноября, 02:25
Updated 13 ноября, 02:25
Вечером 12 ноября 2024 года в деревне Солянка Тюменской области загорелся частный дом. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В тушении участвовали 2 единицы техники и 8 человек, сообщили в региональном МЧС.
Во время ликвидации возгорания пожарные нашли в доме тело 40-летнего мужчины. Признаки криминальной смерти отсутствовали. Следовали выехали на место происшествия и начали проверку по факту гибели местного жителя.
«Среди версий произошедшего — неисправность электропроводки», — заявили в telegram-канале следственного управления СК России по Тюменской области.
Чтобы установить точную причину смерти и все обстоятельства произошедшего, следователи проводят специальные экспертизы, опрашивают соседей и очевидцев.
Недавно в тюменском СНТ сгорели сразу 3 человека. Причиной пожара стало неисправное электрооборудование.