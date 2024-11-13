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Posted 13 ноября, 02:23

Published 13 ноября, 02:23

Modified 13 ноября, 02:25

Updated 13 ноября, 02:25

В тюменской деревне во время пожара погиб один человек

В тюменской деревне во время пожара погиб один человек

13 ноября 2024, 02:23
Фото: 1MI.
Во время тушения пожара в частном доме в деревне Солянка сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины. Следственный комитет начал проверку на месте происшествия.

Вечером 12 ноября 2024 года в деревне Солянка Тюменской области загорелся частный дом. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В тушении участвовали 2 единицы техники и 8 человек, сообщили в региональном МЧС.

Во время ликвидации возгорания пожарные нашли в доме тело 40-летнего мужчины. Признаки криминальной смерти отсутствовали. Следовали выехали на место происшествия и начали проверку по факту гибели местного жителя.

«Среди версий произошедшего — неисправность электропроводки», — заявили в telegram-канале следственного управления СК России по Тюменской области.

Чтобы установить точную причину смерти и все обстоятельства произошедшего, следователи проводят специальные экспертизы, опрашивают соседей и очевидцев.

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Недавно в тюменском СНТ сгорели сразу 3 человека. Причиной пожара стало неисправное электрооборудование.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Пожар#МЧС#СК России
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