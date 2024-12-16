В Тюмени взлетел спрос на бьюти-услуги перед Новым годом

Наибольший прирост интереса зафиксирован к СПА-услугам (+41 процент). Косметология, включая уходовые процедуры, прибавила в спросе 34 процента, а услуги мастеров по ресницам и бровям — 16 процентов. Предложение от СПА-специалистов выросло на 3 процента, косметологов — на 5 процентов, а мастеров по ресницам и бровям — на 7 процентов.