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Posted 16 декабря, 11:20

Published 16 декабря, 11:20

Modified 16 декабря, 11:22

Updated 16 декабря, 11:22

В Тюмени взлетел спрос на бьюти-услуги перед Новым годом

В Тюмени взлетел спрос на бьюти-услуги перед Новым годом

16 декабря 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney.
Накануне новогодних праздников спрос на услуги специалистов в бьюти-сфере вырос на 17 процентов по сравнению с ноябрем прошлого года.

Среди самых популярных направлений — СПА-услуги, косметология и маникюр и педикюр. Активнее всего записываются к таким мастерам жители Тюмени.

Наибольший прирост интереса зафиксирован к СПА-услугам (+41 процент). Косметология, включая уходовые процедуры, прибавила в спросе 34 процента, а услуги мастеров по ресницам и бровям — 16 процентов. Предложение от СПА-специалистов выросло на 3 процента, косметологов — на 5 процентов, а мастеров по ресницам и бровям — на 7 процентов.

Средняя стоимость маникюра составляет 1000 рублей, а СПА-программы и косметологические процедуры обойдутся в среднем в 1300 рублей.

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Ранее тюменский визажист поделилась секретами безупречного образа. Подборка главных трендов в праздничном макияже — в нашем материале.

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