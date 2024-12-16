В Тюмени взлетел спрос на бьюти-услуги перед Новым годом

Posted 16 декабря, 11:20
Published 16 декабря, 11:20
Modified 16 декабря, 11:22
Updated 16 декабря, 11:22
Среди самых популярных направлений — СПА-услуги, косметология и маникюр и педикюр. Активнее всего записываются к таким мастерам жители Тюмени.
Наибольший прирост интереса зафиксирован к СПА-услугам (+41 процент). Косметология, включая уходовые процедуры, прибавила в спросе 34 процента, а услуги мастеров по ресницам и бровям — 16 процентов. Предложение от СПА-специалистов выросло на 3 процента, косметологов — на 5 процентов, а мастеров по ресницам и бровям — на 7 процентов.
Средняя стоимость маникюра составляет 1000 рублей, а СПА-программы и косметологические процедуры обойдутся в среднем в 1300 рублей.
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