В Тюмени появилась площадь Города трудовой доблести

Posted 16 декабря, 10:58
Published 16 декабря, 10:58
Modified 16 декабря, 10:59
Updated 16 декабря, 10:59
В центре Тюмени территория на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной обрела название площади Города трудовой доблести. Об этом проинформировали в администрации.
— Теперь мы знаем, где стоит стела «Тюмень — город трудовой доблести». На площади Города трудовой доблести! Решение о присвоении ей такого наименования приняла комиссия по топонимике, — сообщили в канале мэрии.
Вообще, с предложением выступили Тюменская областная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и управа Центрального округа. Тюменцы голосовали. Из 96 проголосовавших «за» — 90.
Ранее стало известно, что организатор банды, обносившей тюменские ломбарды, сбежал в зону специальной военной операции.