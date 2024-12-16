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Posted 16 декабря, 10:58

Published 16 декабря, 10:58

Modified 16 декабря, 10:59

Updated 16 декабря, 10:59

В Тюмени появилась площадь Города трудовой доблести

В Тюмени появилась площадь Города трудовой доблести

16 декабря 2024, 10:58
Фото: 1MI.
Территория, расположенная на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной, теперь называется площадь Города трудовой доблести. Решение о присвоении ей такого наименования приняла комиссия по топонимике.

В центре Тюмени территория на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной обрела название площади Города трудовой доблести. Об этом проинформировали в администрации.

— Теперь мы знаем, где стоит стела «Тюмень — город трудовой доблести». На площади Города трудовой доблести! Решение о присвоении ей такого наименования приняла комиссия по топонимике, — сообщили в канале мэрии.

Вообще, с предложением выступили Тюменская областная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и управа Центрального округа. Тюменцы голосовали. Из 96 проголосовавших «за» — 90.

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Ранее стало известно, что организатор банды, обносившей тюменские ломбарды, сбежал в зону специальной военной операции.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Голосование#Новости тюмени#Топонимика#Город трудовой доблести
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