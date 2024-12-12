Тюменцы в шоке от многоженца Ивана Сухова, а Инстасамка поругалась с бьюти-блогершей

Многодетный отец Иван Сухов, который недавно пришел на интервью к блогеру Саше Сулим, вызвал волну агрессии в сети своими высказываниями о женщинах и семейном укладе. В беседе с журналистом Иван рассказал, что у него 30 детей, просто от некоторых он отказался, так как они «сделали что-то непозволительное».