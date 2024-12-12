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Posted 12 декабря, 12:41

Published 12 декабря, 12:41

Modified 12 декабря, 12:44

Updated 12 декабря, 12:44

Тюменцы в шоке от многоженца Ивана Сухова, а Инстасамка поругалась с бьюти-блогершей

Тюменцы в шоке от многоженца Ивана Сухова, а Инстасамка поругалась с бьюти-блогершей

12 декабря 2024, 12:41
Фото: INSTASAMKA.
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Тоболячка Дарья Зотеева, известная как INSTASMKA оскорбила известную блогершу Дарью Граф, все это переросло в конфликт. Тем временем, тюменцы возмущены позицией многодетного отца Ивана Сухова, прославившегося на весь интернет.

В Тюмени выросли цены на детское питание

В Тюменской области фиксируется рост цен на детское питание, а именно на молочные, творожные смеси и пюре.

Больше всего подорожало фруктовое и овощное пюре, сразу на 10% за банку в 125 грамм, на втором месте расположились творожки, молочные смеси и разного рода каши. Средний прирост цен составляет от 4 до 10%.

Как говорят эксперты, причины подорожания продукции следующие: повышение стоимости производства, логистические издержки и дорожающие кредиты для производителей.

В Тюмени резко выросли цены на детское питание. Почему?
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В Тюмени за 150 миллионов продают ТЦ

Торгово-офисный центр «Агрокомплекс», расположенный в центре города, выставили на продажу. Продавец отмечает, что все процессы в арендном бизнесе центра уже полностью отлажены. На текущий момент объект готов к немедленной эксплуатации, и новые владельцы смогут сразу приступить к получению дохода.

Обмен на недвижимость: в Тюмени за 150 миллионов продают торговый центр
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Тюменцы в шоке от многодетного отца Ивана Сухова

Многодетный отец Иван Сухов, который недавно пришел на интервью к блогеру Саше Сулим, вызвал волну агрессии в сети своими высказываниями о женщинах и семейном укладе. В беседе с журналистом Иван рассказал, что у него 30 детей, просто от некоторых он отказался, так как они «сделали что-то непозволительное».

Мало того, его цель — вырастить как минимум 50 детей. Если он этой цели не достигнет, то будет считать, что прожил зря.

Сейчас ролики с участием Сухова набирают миллионы просмотров.

По 131 рублю на члена семьи: тюменцы в ужасе от многодетного отца Ивана Сухова
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Тоболячка Инстасамка поругалась с известной блогершей

В жизни популярной певицы из Тобольска Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом INSTASMKA, произошел новый скандал. На этот раз она оскорбила блогера Дарью Граф.

Причина конфликта — отказ певицы разрешить блогеру сменить образ для съемок клипа и оскорбление. Пока неясно, будет ли ссора развиваться дальше.

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