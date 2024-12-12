Тюменцы в шоке от многоженца Ивана Сухова, а Инстасамка поругалась с бьюти-блогершей

Posted 12 декабря, 12:41
Published 12 декабря, 12:41
Modified 12 декабря, 12:44
Updated 12 декабря, 12:44
В Тюменской области фиксируется рост цен на детское питание, а именно на молочные, творожные смеси и пюре.
Больше всего подорожало фруктовое и овощное пюре, сразу на 10% за банку в 125 грамм, на втором месте расположились творожки, молочные смеси и разного рода каши. Средний прирост цен составляет от 4 до 10%.
Как говорят эксперты, причины подорожания продукции следующие: повышение стоимости производства, логистические издержки и дорожающие кредиты для производителей.
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Мало того, его цель — вырастить как минимум 50 детей. Если он этой цели не достигнет, то будет считать, что прожил зря.
Сейчас ролики с участием Сухова набирают миллионы просмотров.
В жизни популярной певицы из Тобольска Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом INSTASMKA, произошел новый скандал. На этот раз она оскорбила блогера Дарью Граф.
Причина конфликта — отказ певицы разрешить блогеру сменить образ для съемок клипа и оскорбление. Пока неясно, будет ли ссора развиваться дальше.