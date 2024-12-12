Стала известна самая высокооплачиваемая офисная вакансия в Тюмени

Профессия логиста стала третьей в списке самых высокооплачиваемых офисных специальностей. В этом году за период с января по ноябрь кандидаты могли рассчитывать в среднем на 63 764 рубля в месяц за полный рабочий день. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.