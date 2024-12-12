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Posted 12 декабря, 11:58

Published 12 декабря, 11:58

Modified 12 декабря, 12:00

Updated 12 декабря, 12:00

Стала известна самая высокооплачиваемая офисная вакансия в Тюмени

Стала известна самая высокооплачиваемая офисная вакансия в Тюмени

12 декабря 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Зарплата
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Работа», профессия технолога стала самой высокооплачиваемой среди офисных вакансий в Тюмени.

Лидером рейтинга в уходящем году стала профессия технолога: в среднем работодатели предлагали кандидатам около 79 260 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом.

На втором месте в рейтинге оказалась профессия инженера. Средние зарплатные предложения для соискателей на эту позицию за 11 месяцев 2024 года составили 75 676 рублей в месяц, что на 11% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Профессия логиста стала третьей в списке самых высокооплачиваемых офисных специальностей. В этом году за период с января по ноябрь кандидаты могли рассчитывать в среднем на 63 764 рубля в месяц за полный рабочий день. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в Тюменской области
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области озвучили список самых высокооплачиваемых вакансий декабря. В перечень вошли слесари по ремонту грузовиков, водители самосвалов, сварщики и курьеры.

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