Стала известна самая высокооплачиваемая офисная вакансия в Тюмени

Posted 12 декабря, 11:58
Published 12 декабря, 11:58
Modified 12 декабря, 12:00
Updated 12 декабря, 12:00
Лидером рейтинга в уходящем году стала профессия технолога: в среднем работодатели предлагали кандидатам около 79 260 рублей в месяц за полный рабочий день, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом.
На втором месте в рейтинге оказалась профессия инженера. Средние зарплатные предложения для соискателей на эту позицию за 11 месяцев 2024 года составили 75 676 рублей в месяц, что на 11% больше, чем в том же периоде прошлого года.
Профессия логиста стала третьей в списке самых высокооплачиваемых офисных специальностей. В этом году за период с января по ноябрь кандидаты могли рассчитывать в среднем на 63 764 рубля в месяц за полный рабочий день. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области озвучили список самых высокооплачиваемых вакансий декабря. В перечень вошли слесари по ремонту грузовиков, водители самосвалов, сварщики и курьеры.