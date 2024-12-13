Во сколько жителям Тюмени обойдется новогодний корпоратив в загородном доме?

Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки увеличился на 31 процент, а за последний месяц накануне корпоративов — на 55 процентов. Спрос на выступление музыкальных групп увеличился почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Также люди обращаются к специалистам для создания новогодней атмосферы, уже сейчас спрос на них повысился на 48 процентов.