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Posted 13 декабря, 09:58

Published 13 декабря, 09:58

Modified 13 декабря, 10:01

Updated 13 декабря, 10:01

Во сколько жителям Тюмени обойдется новогодний корпоратив в загородном доме?

Во сколько жителям Тюмени обойдется новогодний корпоратив в загородном доме?

13 декабря 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», в среднем по региону стоимость новогоднего корпоратива в загородном доме с организацией под ключ, музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой обойдется в 41 700 рублей, а при аренде отдельного помещения — в 35 тысяч рублей.

Согласно данным пресс-службы сервиса, в среднем по России цена забронированного на декабрь загородного дома составляет 15 800 рублей в сутки. Наибольшая стоимость аренды загородных объектов для корпоратива отмечается в Московской и Ленинградской области — 22 500 рублей и 19 000 рублей в сутки соответственно. Самые доступные варианты в Мордовии, Алтайском крае и Пензенской области.

Все чаще жители нашей страны предпочитают организовывать корпоратив под ключ — спрос на такую услугу вырос на 17 процентов по сравнению с прошлым годом.

Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки увеличился на 31 процент, а за последний месяц накануне корпоративов — на 55 процентов. Спрос на выступление музыкальных групп увеличился почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Также люди обращаются к специалистам для создания новогодней атмосферы, уже сейчас спрос на них повысился на 48 процентов.

Таким образом, новогодний корпоратив при праздновании в загородном доме обойдется в среднем по стране в 38 300 рублей, а при аренде площадки в 34 500 рублей.

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