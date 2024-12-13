Во сколько жителям Тюмени обойдется новогодний корпоратив в загородном доме?

Posted 13 декабря, 09:58
Published 13 декабря, 09:58
Modified 13 декабря, 10:01
Updated 13 декабря, 10:01
Согласно данным пресс-службы сервиса, в среднем по России цена забронированного на декабрь загородного дома составляет 15 800 рублей в сутки. Наибольшая стоимость аренды загородных объектов для корпоратива отмечается в Московской и Ленинградской области — 22 500 рублей и 19 000 рублей в сутки соответственно. Самые доступные варианты в Мордовии, Алтайском крае и Пензенской области.
Все чаще жители нашей страны предпочитают организовывать корпоратив под ключ — спрос на такую услугу вырос на 17 процентов по сравнению с прошлым годом.
Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки увеличился на 31 процент, а за последний месяц накануне корпоративов — на 55 процентов. Спрос на выступление музыкальных групп увеличился почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Также люди обращаются к специалистам для создания новогодней атмосферы, уже сейчас спрос на них повысился на 48 процентов.
Таким образом, новогодний корпоратив при праздновании в загородном доме обойдется в среднем по стране в 38 300 рублей, а при аренде площадки в 34 500 рублей.