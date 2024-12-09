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Posted 9 декабря, 13:52

Published 9 декабря, 13:52

Modified 9 декабря, 13:54

Updated 9 декабря, 13:54

В Тюмени горожане сообщили о передвижении военной техники

СВО добралась до Тюмени? В городе заметили передвижение военной техники

9 декабря 2024, 13:52
Фото: 1MI.

В Тюмени горожане сообщили о передвижении военной техники

Боевая машина проехала по улице Республики и остановилась на дороге напротив стелы «Город трудовой доблести».

В центре Тюмени была замечена военная техника.

«Неожиданно в центре города появился БТР. Он проехал в сопровождении сотрудников ГИБДД», — пишет 72.ru.

Некоторые горожане даже начали высказывать опасения в Сети, что появление бронетранспортера могло быть вызвано с продолжающейся Спецоперацией.

Но причина появления военной техники быстро была объяснена. Оказалось, что у стелы «Город трудовой доблести» проходило мероприятие, организованное «Тюменским воином».

Сегодня отмечается День героев Отечества, что стало поводом для проведения данного события. Множество людей, заметив военную технику, начали фотографироваться на ее фоне.

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Ранее стало известно, что организатор банды, обносившей тюменские ломбарды, сбежал на СВО.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Праздник#Военная техника
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