Показалось, что можно. Пьяный тюменец перебрал и предложил ребенку секс за деньги

Posted 9 декабря, 11:52
Published 9 декабря, 11:52
Modified 9 декабря, 11:59
Updated 9 декабря, 11:59
Как сообщает объединенная пресс-служба судов, мужчина увидел ребенка в магазине и начал разговаривать с ней о ведении половой жизни, интиме и других непотребных вещах. Когда ребенок попытался уйти, он догнал девочку на улице и предложил ей заняться сексом в обмен на деньги. Ребенок отказался и пожаловался маме, после чего было заявлено в полицию.
Мужчину быстро нашли и установили, свою вину в содеянном он признал, сообщив, что видел этого ребенка впервые и не знал, сколько ему лет. Также сообщил, что не помнит о чем говорил с ребенком, но не исключил, что мог предложить ей интим, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Изучая личность подсудимого, суд установил, что он ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, а также является ветераном труда. Приняв во внимание все факты, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
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