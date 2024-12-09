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Posted 9 декабря, 11:52

Published 9 декабря, 11:52

Modified 9 декабря, 11:59

Updated 9 декабря, 11:59

Пьяный тюменец перебрал и предложил ребенку секс за деньги

Показалось, что можно. Пьяный тюменец перебрал и предложил ребенку секс за деньги

9 декабря 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney.

Пьяный тюменец перебрал и предложил ребенку секс за деньги

Сюжет
Дети
Под Тюменью перебравший со спиртным мужчина решил сходить в магазин за добавкой, но затем резко изменил планы. Увидев молодую девочку, решил поговорить с ней об интимной жизни, а после — предложил попробовать это же, но за деньги.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, мужчина увидел ребенка в магазине и начал разговаривать с ней о ведении половой жизни, интиме и других непотребных вещах. Когда ребенок попытался уйти, он догнал девочку на улице и предложил ей заняться сексом в обмен на деньги. Ребенок отказался и пожаловался маме, после чего было заявлено в полицию.

Мужчину быстро нашли и установили, свою вину в содеянном он признал, сообщив, что видел этого ребенка впервые и не знал, сколько ему лет. Также сообщил, что не помнит о чем говорил с ребенком, но не исключил, что мог предложить ей интим, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Изучая личность подсудимого, суд установил, что он ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, а также является ветераном труда. Приняв во внимание все факты, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

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Ранее сообщалось о том, что священника — извращенца из Тюмени обвиняют в нападении еще на одну жертву.

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