Показалось, что можно. Пьяный тюменец перебрал и предложил ребенку секс за деньги

Мужчину быстро нашли и установили, свою вину в содеянном он признал, сообщив, что видел этого ребенка впервые и не знал, сколько ему лет. Также сообщил, что не помнит о чем говорил с ребенком, но не исключил, что мог предложить ей интим, будучи в состоянии алкогольного опьянения.