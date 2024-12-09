Медвежьи семьи СУЭНКО вернулись в Тюмень, Тобольск и Курган

Увидеть огромных медвежат в столицах уральских регионов можно с первых дней зимы. Белые медведи СУЭНКО появляются в знаковых местах Тюменской и Курганской областей уже на протяжении 6 лет. За это время они стали для жителей вестниками зимы и символом Нового года. Ежегодно проезд светящегося кортежа по центральным улицам Тюмени, Тобольска и Кургана привлекает внимание сотен зрителей. Многие следят за ними в соцсетях или идут встречать мишек на улицу, а кто-то наблюдает из машин или окон домов. Кстати, в 2024 маршруты стали длиннее: кортеж проехал по новым улицам и жилым микрорайонам во всех трех городах. И сюрпризов тоже стало больше.