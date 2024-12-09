Медвежьи семьи СУЭНКО вернулись в Тюмень, Тобольск и Курган

Posted 9 декабря, 11:52
Published 9 декабря, 11:52
Modified 9 декабря, 11:54
Updated 9 декабря, 11:54
Увидеть огромных медвежат в столицах уральских регионов можно с первых дней зимы. Белые медведи СУЭНКО появляются в знаковых местах Тюменской и Курганской областей уже на протяжении 6 лет. За это время они стали для жителей вестниками зимы и символом Нового года. Ежегодно проезд светящегося кортежа по центральным улицам Тюмени, Тобольска и Кургана привлекает внимание сотен зрителей. Многие следят за ними в соцсетях или идут встречать мишек на улицу, а кто-то наблюдает из машин или окон домов. Кстати, в 2024 маршруты стали длиннее: кортеж проехал по новым улицам и жилым микрорайонам во всех трех городах. И сюрпризов тоже стало больше.
Первый из них ожидал жителей Петухово в Курганской области. Медвежонок поселился перед входом в Петуховский техникум МЭСХ, где в прошлом году открылся Учебный центр подготовки энергетиков СУЭНКО. Имя мишке только предстоит выбрать. И сделают это, уже по традиции, местные жители.
Праздничное включение медведей в Тюмени, Тобольске и Кургане стало традиционной частью новогодней истории. Их «пробуждение» ежегодно привлекает зрителей новыми событиями. Так, в прошлом году огоньки на белых мишках зажег 6-летний Ваня, который написал письмо с этой мечтой в компанию. А в этом — все впервые услышали, как они заговорили!
Примечательным стало и то, что сибирцы и зауральцы поддержали атмосферу маскарада и пришли в самодельных костюмах медведей. Не только дети, но и взрослые. Лучшим создателям образов подарили синие шарфы — такие же, как у самих мишек. Видимо, все идет к тому, чтобы на следующий год организовать парад.
Семьи огромных Белых медведей СУЭНКО становятся главными украшениями городов УрФО не первый год. Однако их история началась еще в 2016 с установки первых светодиодных объектов — арок «порталов желаний». Сегодня 135 новогодних арок связывают между собой 25 населенных пунктов Тюменской и Курганской областей. Вместе с ними энергетики украшают улицы «Сказочным лесом» из елей и пирамид.
Косолапые простоят на своих местах всю зиму. Поверьте, их никто не сдвинет (их вес от 2 до 6 тонн, а высота от 3 до 9 метров). Успевайте назначать около них встречи и встретиться на кофе-брейк, искать чудо и делать фото на память.
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.