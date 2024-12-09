Пытающих полицейских в Тюмени отпустили на СВО, а в городе бушует опасный вирус

При этом слухи о пытках в отделении на Тульской, как и по всей Тюмени, ходят уже давно. Многие осужденные, попадающие на допросы утверждают, что к ним применяют пытки током, избивают и давят психологически, чтобы получить должные показания. Сбежавшие на СВО работники Тульской, например, пытали подозреваемого, пытаясь скинуть на него угон нескольких машин.