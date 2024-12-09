Пытающих полицейских в Тюмени отпустили на СВО, а в городе бушует опасный вирус

Posted 9 декабря, 12:26
Published 9 декабря, 12:26
Modified 9 декабря, 12:58
Updated 9 декабря, 12:58
Силовиков из Тульского подразделения, несколько из которых обвинялись в пытках, расформировали как единицу. Тех же, кто конкретно получал обвинения в истязаниях — отпустили на СВО.
Часть оставшегося состава переводят в отдел по раскрытию преступлений против собственности УУР УМВД России по Тюменской области, а часть распределят по отделам уголовного розыска отделов полиции УМВД России по г. Тюмени», — сообщает источник.
При этом слухи о пытках в отделении на Тульской, как и по всей Тюмени, ходят уже давно. Многие осужденные, попадающие на допросы утверждают, что к ним применяют пытки током, избивают и давят психологически, чтобы получить должные показания. Сбежавшие на СВО работники Тульской, например, пытали подозреваемого, пытаясь скинуть на него угон нескольких машин.
В Тюмени начал распространяться опасный вирус — так называемая микроплазменная пневмония. Она протекает тяжело и может маскироваться под простуду и бронхит, хотя куда серьезней как заболевание.
В ноябре количество случаев заболевания снизилось. Однако к середине декабря ситуация вновь начала ухудшаться, и в регионе вновь стали появляться новые случаи. Сложность в правильной постановке диагноза также отмечают и местные врачи, заявляя, что болезнь может отлично маскироваться под другие респираторные заболевания.
Следователи Тюмени озвучили сумму всего имущества, которое было изъято у бывшего заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, а также руководителя ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Информацию позже подтвердил Александр Бастрыкин, сообщив, что имущество обоих оценивается в 150 миллионов рублей.
Напомним, арест на имущество фигурантов по делу о взятке был наложен в ноябре этого года. В документах Басманного суда было указано, что «арестовано имущество обвиняемых, осмотрены предметы, направлены запросы». Тогда сообщалось, что под арест попала только квартира Вахрина в 80 квадратных метров — его единственное жилье.
Жуткая авария произошла сегодня в Тюменской области около Тобольского района. На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск водитель фуры влетел в ограждение надземного перехода и практически обрушил его, осталось сооружение стоять только чудом.
После этого на место выехали сотрудники Госавтоинспекции и полностью перекрыли движение на участке, сообщив, что проезд опасен из-за угрозы обрушения. Вместо проезда по дороге дорожные службы вырыли небольшой объезд, проезжают по нему по правилам реверсивного движения.
В Тюмени власти планируют снести еще несколько домов на городских улицах. Речь идет об участках на улицах Сахалинская и Туристская, под снос пойдет около 6 домов, на их месте должны появиться новый ЖК, а также объекты социальной инфраструктуры, такие как больницы, школы и детские сады.