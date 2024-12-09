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Posted 9 декабря, 11:43

Published 9 декабря, 11:43

Modified 9 декабря, 11:52

Updated 9 декабря, 11:52

Ради реновации власти Тюмени снесут еще несколько домов

Забирают все больше. Ради реновации власти Тюмени снесут еще несколько домов

9 декабря 2024, 11:43
Фото: 1MI.

Ради реновации власти Тюмени снесут еще несколько домов

Сюжет
Касается каждого
Тюменская администрация приняла решение о продолжении реновации, а также изъятии земельных участков на некоторых улицах города. В частности, речь идет об улицах Сахалинской и улицы Туристской.

Уйдут участки под стройку, согласно постановлению администрации, несколько домов на улице Сахалинская, и Туристская. Нужны они под строительство новых жилых микрорайонов, а также социально значимых объектов. Снесены будут участки по следующим адресам:

ул. Сахалинская, 26 Сахалинская, 27, Сахалинская, 27а Сахалинская, 30, — сообщается в постановлении.

При этом всех владельцев этих земельных участков готовы проконсультировать в департаменте земельных отношений администрации Тюмени.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени массово увольняются риелторы.

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#Александр Смирнов#Общество#Касается каждого#Новости тюмени#Реновация#Продажа недвижимости
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