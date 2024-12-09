Забирают все больше. Ради реновации власти Тюмени снесут еще несколько домов

Posted 9 декабря, 11:43
Published 9 декабря, 11:43
Modified 9 декабря, 11:52
Updated 9 декабря, 11:52
Уйдут участки под стройку, согласно постановлению администрации, несколько домов на улице Сахалинская, и Туристская. Нужны они под строительство новых жилых микрорайонов, а также социально значимых объектов. Снесены будут участки по следующим адресам:
ул. Сахалинская, 26 Сахалинская, 27, Сахалинская, 27а Сахалинская, 30, — сообщается в постановлении.
При этом всех владельцев этих земельных участков готовы проконсультировать в департаменте земельных отношений администрации Тюмени.