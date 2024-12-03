В Тюмени массово увольняются риелторы

Как пояснил руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев, если ранее с компанией сотрудничало 1,4 тысячи риелторов, то сегодня их число сократилось до 1,2 тысячи, а из доходы упали практически на треть.