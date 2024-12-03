В Тюмени массово увольняются риелторы

Posted 3 декабря, 03:59
Published 3 декабря, 03:59
Modified 3 декабря, 04:01
Updated 3 декабря, 04:01
Как пояснил руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев, если ранее с компанией сотрудничало 1,4 тысячи риелторов, то сегодня их число сократилось до 1,2 тысячи, а из доходы упали практически на треть.
«Данная тенденция говорит во-первых, об избирательности клиента, во-вторых о том, что ребята, которые пришли в данную сферу за „легкими“ деньгами, отсекаются. В-третьих, об увеличении срока экспозиции. Сегодня он составляет 8 месяцев, тогда как ранее 4 месяца», — сообщил Ильнур Ишкиев в своем тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость квадратного метра вторички за последние полгода выросла на 1,8%. Сегодня средняя цена «квадрата» составляет 116 тысяч рублей.