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Posted 3 декабря, 03:59

Published 3 декабря, 03:59

Modified 3 декабря, 04:01

Updated 3 декабря, 04:01

Из-за повышения ключевой ставки из компании «Этажи» ушли 200 риелторов

В Тюмени массово увольняются риелторы

3 декабря 2024, 03:59
Фото: 1MI.

Из-за повышения ключевой ставки из компании «Этажи» ушли 200 риелторов

Сюжет
Недвижимость
Агентство недвижимости «Этажи» расторгло за последние два месяца партнерские отношения с 200 риелторами. Причиной массовых расторжений контрактов стало повышение ключевой ставки.

Как пояснил руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев, если ранее с компанией сотрудничало 1,4 тысячи риелторов, то сегодня их число сократилось до 1,2 тысячи, а из доходы упали практически на треть.

«Данная тенденция говорит во-первых, об избирательности клиента, во-вторых о том, что ребята, которые пришли в данную сферу за „легкими“ деньгами, отсекаются. В-третьих, об увеличении срока экспозиции. Сегодня он составляет 8 месяцев, тогда как ранее 4 месяца», — сообщил Ильнур Ишкиев в своем тг-канале.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость квадратного метра вторички за последние полгода выросла на 1,8%. Сегодня средняя цена «квадрата» составляет 116 тысяч рублей.

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