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Posted 5 декабря, 11:18

Published 5 декабря, 11:18

Modified 5 декабря, 11:19

Updated 5 декабря, 11:19

Новогодний макияж 2025: тюменский визажист поделилась секретами безупречного образа

Новогодний макияж 2025: тюменский визажист поделилась секретами безупречного образа

5 декабря 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Редакция «Нашего города» составила подборку главных трендов в праздничном макияже. Актуальными идеями с нами поделилась тюменский визажист Софья Гоголева. Она ведет бьюти-блог в социальных сетях.

По словам Софьи Гоголевой, в тренде 2024–2025 годов остается естественность и натуральность.

Это здоровая и увлажненная кожа с румянами, минимум макияжа глаз. Тушь или ее отсутствие. Расчесанные, натуральные, густые брови. Такой нюдовый образ можно подчеркнуть ягодной помадой без четкого контура. Ушли матовые оттенки, на их смену вернулся глянец, — рассказала визажист «Нашему городу».

Как отметила эксперт, сочетание ягодных глянцевых губ, сияющей здоровой кожи с румянцем — идеальный естественный образ.

Фото: Изображение Midjourney

Однако многие тюменки хотят попробовать яркий, броский макияж для празднования Нового 2025 года. В тренде стрелки различных форм и цветов. Например, модными считаются оранжевые, коричневые, темно-синие варианты. Некоторые экспериментируют с фиолетовыми акцентами и двойными стрелками. Подойдет также классика в розовых и красных оттенках.

По словам Софьи, полет фантазии огромен. Все чаще клиентки просят сделать стрелки с внутренним и внешним уголками, подмечает она.

— Румяна в моде около глаз, как растушеванные тени, уходящие на висок. Для встречи Нового года подойдут сатиновые тени металлических оттенков в сочетании с различными стрелками, — подчеркнула мастер.

Также наблюдается тренд на макияж 70-х. В моду вернулись голубые, белые тени, нежно-розовая помада (советуем выбирать розовую с пудровыми частицами и сатиновым финишем), зеркальный блеск губ. Добавим, что зеркальный блеск сочетается с карандашом, который на много оттенков темнее естественного цвета контура.

Маникюр на Новый год 2025: подборка с интересными вариантами для тюменок
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Ранее тюменский тренд-аналитик рассказала, в чем встречать Новый год 2025. Советы по созданию стильных образов, смотрите далее.

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