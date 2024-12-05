Новогодний макияж 2025: тюменский визажист поделилась секретами безупречного образа

Posted 5 декабря, 11:18
Published 5 декабря, 11:18
Modified 5 декабря, 11:19
Updated 5 декабря, 11:19
По словам Софьи Гоголевой, в тренде 2024–2025 годов остается естественность и натуральность.
— Это здоровая и увлажненная кожа с румянами, минимум макияжа глаз. Тушь или ее отсутствие. Расчесанные, натуральные, густые брови. Такой нюдовый образ можно подчеркнуть ягодной помадой без четкого контура. Ушли матовые оттенки, на их смену вернулся глянец, — рассказала визажист «Нашему городу».
Как отметила эксперт, сочетание ягодных глянцевых губ, сияющей здоровой кожи с румянцем — идеальный естественный образ.
Однако многие тюменки хотят попробовать яркий, броский макияж для празднования Нового 2025 года. В тренде стрелки различных форм и цветов. Например, модными считаются оранжевые, коричневые, темно-синие варианты. Некоторые экспериментируют с фиолетовыми акцентами и двойными стрелками. Подойдет также классика в розовых и красных оттенках.
По словам Софьи, полет фантазии огромен. Все чаще клиентки просят сделать стрелки с внутренним и внешним уголками, подмечает она.
— Румяна в моде около глаз, как растушеванные тени, уходящие на висок. Для встречи Нового года подойдут сатиновые тени металлических оттенков в сочетании с различными стрелками, — подчеркнула мастер.
Также наблюдается тренд на макияж 70-х. В моду вернулись голубые, белые тени, нежно-розовая помада (советуем выбирать розовую с пудровыми частицами и сатиновым финишем), зеркальный блеск губ. Добавим, что зеркальный блеск сочетается с карандашом, который на много оттенков темнее естественного цвета контура.
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