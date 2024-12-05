Новогодний макияж 2025: тюменский визажист поделилась секретами безупречного образа

Однако многие тюменки хотят попробовать яркий, броский макияж для празднования Нового 2025 года. В тренде стрелки различных форм и цветов. Например, модными считаются оранжевые, коричневые, темно-синие варианты. Некоторые экспериментируют с фиолетовыми акцентами и двойными стрелками. Подойдет также классика в розовых и красных оттенках.