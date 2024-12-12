Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Тюменской области

Posted 12 декабря, 01:09
Published 12 декабря, 01:09
Modified 12 декабря, 01:09
Updated 12 декабря, 01:09
В Тюмени 12 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, снег в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -2…-3, в вечернее время суток столбики термометров покажут -3. Ветер будет дуть со скоростью до 6,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:08, закат в 15:56, продолжительность дня 6 часов 47 минут.
В Тобольске 12 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, снег в утренние и вечерние часы. Максимальная дневная температура воздуха составит -4…-2, ночью ожидается до -3… -4. Ветер будет дуть со скоростью до 6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:05, закат в 15:36, продолжительность дня 6 часов 31 минута.
В Ишиме 12 декабря ожидается пасмурная погода, снег. Утром и днем термометры покажут -6….-5, ночью ожидается до -5. Скорость ветра составит 7,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45 закат в 15:46, продолжительность дня 7 часов 1 минута.