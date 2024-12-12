nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 01:09

Published 12 декабря, 01:09

Modified 12 декабря, 01:09

Updated 12 декабря, 01:09

Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Тюменской области

Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Тюменской области

12 декабря 2024, 01:09
Метель, снегопады, ветер с порывами до 17 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в четверг, 12 декабря, метеорологи. Днем столбики термометров покажут -3…-8, в ночные часы -5…-10.

В Тюмени 12 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, снег в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -2…-3, в вечернее время суток столбики термометров покажут -3. Ветер будет дуть со скоростью до 6,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:08, закат в 15:56, продолжительность дня 6 часов 47 минут.

Силовиков и спасателей переводят на усиленный режим работы в Тюмени
Узнать подробнее

В Тобольске 12 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, снег в утренние и вечерние часы. Максимальная дневная температура воздуха составит -4…-2, ночью ожидается до -3… -4. Ветер будет дуть со скоростью до 6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:05, закат в 15:36, продолжительность дня 6 часов 31 минута.

В Ишиме 12 декабря ожидается пасмурная погода, снег. Утром и днем термометры покажут -6….-5, ночью ожидается до -5. Скорость ветра составит 7,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45 закат в 15:46, продолжительность дня 7 часов 1 минута.

Читайте также:
В Тюмени закрывается известный гастробар «Реалисты»Стоимость тюменского делового центра «Демидов Стан» подняли в два разаТюменских чиновников заставят обустроить в городе тротуары
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика