Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Тюменской области

В Тюмени 12 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, снег в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -2…-3, в вечернее время суток столбики термометров покажут -3. Ветер будет дуть со скоростью до 6,1 м/с.