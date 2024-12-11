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Posted 11 декабря, 06:48

Published 11 декабря, 06:48

Modified 11 декабря, 06:50

Updated 11 декабря, 06:50

В преддверии Нового года тюменские силовики перейдут на усиленный режим работы

Силовиков и спасателей переводят на усиленный режим работы в Тюмени

11 декабря 2024, 06:48
Фото: 1MI.

В преддверии Нового года тюменские силовики перейдут на усиленный режим работы

Сюжет
Полиция
Меры безопасности в регионе усилят в преддверии новогодних праздников — с 29 декабря. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Ожидается проведение более 100 праздничных мероприятий с массовым участием жителей и гостей региона. Все места проведения праздничных мероприятий будут обследованы специалистами кинологических служб и инженерно-саперных подразделений для выявления взрывоопасных предметов», — подчеркнули в правительстве Тюменской области.

В целом в новогодние каникулы за порядком в общественных местах будут следить свыше 1,4 тысячи сотрудников полиции, работников частных охранных предприятий, народных дружинников и представителей казачества.

Также с 27 декабря на усиленный режим перейдут сотрудники пожарных служб и спасатели.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года было организовано более трех тысяч мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. По их результатам из страны было выдворено более полутора тысяч иностранцев.

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