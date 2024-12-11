Силовиков и спасателей переводят на усиленный режим работы в Тюмени

Posted 11 декабря, 06:48
Published 11 декабря, 06:48
Modified 11 декабря, 06:50
Updated 11 декабря, 06:50
«Ожидается проведение более 100 праздничных мероприятий с массовым участием жителей и гостей региона. Все места проведения праздничных мероприятий будут обследованы специалистами кинологических служб и инженерно-саперных подразделений для выявления взрывоопасных предметов», — подчеркнули в правительстве Тюменской области.
В целом в новогодние каникулы за порядком в общественных местах будут следить свыше 1,4 тысячи сотрудников полиции, работников частных охранных предприятий, народных дружинников и представителей казачества.
Также с 27 декабря на усиленный режим перейдут сотрудники пожарных служб и спасатели.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года было организовано более трех тысяч мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. По их результатам из страны было выдворено более полутора тысяч иностранцев.