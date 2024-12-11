Стоимость тюменского делового центра «Демидов Стан» подняли в два раза

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год число выставленных на продажу объектов коммерческой недвижимости увеличилось на 14% и достигло 2,4 тысячи. При этом заметно сократилась их площадь — сегодня в среднем она составляет 100 квадратных метров, что на 8% меньше, чем в 2023 году.