Стоимость тюменского делового центра «Демидов Стан» подняли в два раза

Posted 11 декабря, 07:48
Published 11 декабря, 07:48
Modified 11 декабря, 07:50
Updated 11 декабря, 07:50
В опубликованном объявлении указано, что площадь офиса составляет около 2 тысяч квадратных метров. Новому владельцу недвижимости также достанутся стабильные постоянные арендаторы, с которыми заключены долгосрочные договоры аренды с односторонней индексацией, а также несколько закрепленных парковочных мест на внутренней территории.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год число выставленных на продажу объектов коммерческой недвижимости увеличилось на 14% и достигло 2,4 тысячи. При этом заметно сократилась их площадь — сегодня в среднем она составляет 100 квадратных метров, что на 8% меньше, чем в 2023 году.