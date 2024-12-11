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Posted 11 декабря, 07:48

Published 11 декабря, 07:48

Modified 11 декабря, 07:50

Updated 11 декабря, 07:50

Стоимость части бизнес-центра «Демидов Стан» в Тюмени увеличилась до 335 млн

Стоимость тюменского делового центра «Демидов Стан» подняли в два раза

11 декабря 2024, 07:48
Фото: Циан.

Стоимость части бизнес-центра «Демидов Стан» в Тюмени увеличилась до 335 млн

В Тюмени практически в два раза подняли цену на часть офисного центра «Демидов станъ». Выставленный на продажу в торгово-офисном центре первый этаж продают за 335,4 миллиона рублей. Для сравнения, тремя годами ранее цена торговой площади составляла 185 миллионов рублей.

В опубликованном объявлении указано, что площадь офиса составляет около 2 тысяч квадратных метров. Новому владельцу недвижимости также достанутся стабильные постоянные арендаторы, с которыми заключены долгосрочные договоры аренды с односторонней индексацией, а также несколько закрепленных парковочных мест на внутренней территории.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год число выставленных на продажу объектов коммерческой недвижимости увеличилось на 14% и достигло 2,4 тысячи. При этом заметно сократилась их площадь — сегодня в среднем она составляет 100 квадратных метров, что на 8% меньше, чем в 2023 году.

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