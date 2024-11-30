Рынок коммерческой недвижимости в Тюмени перешел на тренд «мелкой нарезки»

Posted 30 ноября, 04:39
Published 30 ноября, 04:39
Modified 30 ноября, 04:41
Updated 30 ноября, 04:41
Эксперт отметил, что одновременно с этим сократился средний размер площади коммерческой недвижимости на 8% -до 100 квадратных метров. Данная тенденция связана с общим трендом на «мелкую нарезку» коммерческих помещений.
По словам заместителя директора Банковского института развития Юлии Макаренко, вместе со средней площадью начали снижаться и цены. Так, в октябре 2024 года в сравнении с сентябрем производственные помещения подешевели на 0,42% (до 58,5 тысячи за квадратный метр), торговые — на 0,1% (до 140,2 тысячи за квадрат), а свободного назначения — на 1,63% (до 128 тысячи рублей).
«Снижение стоимости коммерческой недвижимости обусловлено сокращением уровня спроса. Из-за высокой инфляции и снижающейся покупательской способности люди стали меньше тратить денег, соответственно у бизнеса уменьшились доходы», — пояснила РБК Тюмень Юлия Макаренко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 239 миллионов рублей выставили три коммерческих помещения, в которых располагаются гостиницы. Все объекты находятся в центре города.