Рынок коммерческой недвижимости в Тюмени перешел на тренд «мелкой нарезки»

По словам заместителя директора Банковского института развития Юлии Макаренко, вместе со средней площадью начали снижаться и цены. Так, в октябре 2024 года в сравнении с сентябрем производственные помещения подешевели на 0,42% (до 58,5 тысячи за квадратный метр), торговые — на 0,1% (до 140,2 тысячи за квадрат), а свободного назначения — на 1,63% (до 128 тысячи рублей).