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Posted 30 ноября, 04:39

Published 30 ноября, 04:39

Modified 30 ноября, 04:41

Updated 30 ноября, 04:41

Рынок коммерческой недвижимости в Тюмени перешел на тренд «мелкой нарезки»

Рынок коммерческой недвижимости в Тюмени перешел на тренд «мелкой нарезки»

30 ноября 2024, 04:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
В Тюмени за последний год число выставленных на продажу коммерческих помещений выросло на 14%. Количество объектов для продажи в целом до 2,4 тысячи. Об этом сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.

Эксперт отметил, что одновременно с этим сократился средний размер площади коммерческой недвижимости на 8% -до 100 квадратных метров. Данная тенденция связана с общим трендом на «мелкую нарезку» коммерческих помещений.

По словам заместителя директора Банковского института развития Юлии Макаренко, вместе со средней площадью начали снижаться и цены. Так, в октябре 2024 года в сравнении с сентябрем производственные помещения подешевели на 0,42% (до 58,5 тысячи за квадратный метр), торговые — на 0,1% (до 140,2 тысячи за квадрат), а свободного назначения — на 1,63% (до 128 тысячи рублей).

«Снижение стоимости коммерческой недвижимости обусловлено сокращением уровня спроса. Из-за высокой инфляции и снижающейся покупательской способности люди стали меньше тратить денег, соответственно у бизнеса уменьшились доходы», — пояснила РБК Тюмень Юлия Макаренко.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 239 миллионов рублей выставили три коммерческих помещения, в которых располагаются гостиницы. Все объекты находятся в центре города.

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