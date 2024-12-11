В Тюмени закрывается известный гастробар «Реалисты»

Posted 11 декабря, 08:11
Published 11 декабря, 08:11
Modified 11 декабря, 08:13
Updated 11 декабря, 08:13
«С грустью сообщаем, что наше кафе закрывает свои двери. Спасибо вам за все прекрасные моменты, проведенные вместе», — указано в социальный сети гастробара.
Информации о том, по каким причинам бар «Реалисты» прекращает работу — нет. В ноябре этого года заведение общепита было выставлено на продажу — за 6,9 миллиона рублей. В настоящее время цена снижена на 2 миллиона рублей.
В опубликованном объявлении указано, что будущему владельцу оставят современное кухонное оборудование, профессиональное оборудование для бара, посуду и весь инвентарь.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние два месяца закрылись более пяти известных кафе и ресторанов. В том числе популярный ресторан Отпуск, бистро Gastronome bistro, ресторан Zarnizza, кофейня Завтрак, пожалуйста, пиццерия Roni Pizza, и другие.