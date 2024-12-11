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Posted 11 декабря, 08:11

Published 11 декабря, 08:11

Modified 11 декабря, 08:13

Updated 11 декабря, 08:13

В Тюмени закрывается известный гастробар «Реалисты»

В Тюмени закрывается известный гастробар «Реалисты»

11 декабря 2024, 08:11
Фото: Авито.
Популярный в Тюмени гастробар «Реалисты» на этой неделе закрывается. Последним днем работы заведения, попавшего в этом году в лонг-лист премии WHERETOEAT Ural, станет 15 декабря.
«С грустью сообщаем, что наше кафе закрывает свои двери. Спасибо вам за все прекрасные моменты, проведенные вместе», — указано в социальный сети гастробара.

Информации о том, по каким причинам бар «Реалисты» прекращает работу — нет. В ноябре этого года заведение общепита было выставлено на продажу — за 6,9 миллиона рублей. В настоящее время цена снижена на 2 миллиона рублей.

В опубликованном объявлении указано, что будущему владельцу оставят современное кухонное оборудование, профессиональное оборудование для бара, посуду и весь инвентарь.

Почему в Тюмени закрываются рестораны?
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние два месяца закрылись более пяти известных кафе и ресторанов. В том числе популярный ресторан Отпуск, бистро Gastronome bistro, ресторан Zarnizza, кофейня Завтрак, пожалуйста, пиццерия Roni Pizza, и другие.

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